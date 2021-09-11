Сергей Семак: «Мы должны посмотреть Крицюка в деле»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 7-го тура российской премьер-лиги против «Ахмата» (3:1). Он рассказал, почему в воротах сыграл Станислав Крицюк, а не Михаил Кержаков.

— Хорошо начали игру, хорошо двигались. Забили два мяча, но фрагментарно в первом и втором тайме потеряли баланс. Видно было, что кому-то тяжело, были уставшими. Был дисбаланс между атакой и обороной, появилось большое пространство между линиями, этим пользовался «Ахмат». Забитый мяч придал им уверенности, эмоций, а нам добавил нервов. Это сложный матч. Хорошо, что забили третий, избежав нервной концовки. В остальном заслуженная победа. Но качество игры, особенно во втором тайме, заставляет задуматься.

— Когда вы узнали о том, что Малком и Клаудиньо смогут сыграть сегодня? Если я правильно понимаю, вы к тому моменту уже объявили стартовый состав команде и по этой причине решили не выпускать бразильцев в основе?

— Конечно же, на предматчевой тренировке мы уделяем стандартным положениям и тому составу, который будет играть. Мы узнали об этом только ночью, думали над тем, сразу их поставить или выпустить в течение матча. Решили оставить так. Наличие игроков меняет схему зачастую. Кузяеву дали поменьше времени, потому что он больше играл, Ловрен тоже устал. Ребята — молодцы, добыли важную трудную победу.

— Почему вышел Крицюк, а не Кержаков?

— Он пришел в конце трансферного окна. Мы должны посмотреть его в деле. Стасу пришлось непросто, но он справлялся с давлением и сыграл хорошо.