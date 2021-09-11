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Сергей Семак: «Мы должны посмотреть Крицюка в деле»

19:32
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 7-го тура российской премьер-лиги против «Ахмата» (3:1). Он рассказал, почему в воротах сыграл Станислав Крицюк, а не Михаил Кержаков.

— Хорошо начали игру, хорошо двигались. Забили два мяча, но фрагментарно в первом и втором тайме потеряли баланс. Видно было, что кому-то тяжело, были уставшими. Был дисбаланс между атакой и обороной, появилось большое пространство между линиями, этим пользовался «Ахмат». Забитый мяч придал им уверенности, эмоций, а нам добавил нервов. Это сложный матч. Хорошо, что забили третий, избежав нервной концовки. В остальном заслуженная победа. Но качество игры, особенно во втором тайме, заставляет задуматься.

— Когда вы узнали о том, что Малком и Клаудиньо смогут сыграть сегодня? Если я правильно понимаю, вы к тому моменту уже объявили стартовый состав команде и по этой причине решили не выпускать бразильцев в основе?

— Конечно же, на предматчевой тренировке мы уделяем стандартным положениям и тому составу, который будет играть. Мы узнали об этом только ночью, думали над тем, сразу их поставить или выпустить в течение матча. Решили оставить так. Наличие игроков меняет схему зачастую. Кузяеву дали поменьше времени, потому что он больше играл, Ловрен тоже устал. Ребята — молодцы, добыли важную трудную победу.

— Почему вышел Крицюк, а не Кержаков?

— Он пришел в конце трансферного окна. Мы должны посмотреть его в деле. Стасу пришлось непросто, но он справлялся с давлением и сыграл хорошо.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 3
Ахмат 1
Матч завершен

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 3
Химки 1
Матч завершен

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60

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Гоша Чернов все материалы автора

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