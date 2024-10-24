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Сегодня, 11:37

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья Глушенкова перед матчем с «Локомотивом»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о готовности нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова принять участие в матче 13-го тура РПЛ против «Локомотива».

— Глушенков, скорее всего, не сможет принять участия в матче, он работает пока индивидуально. Естественно, что, не работая в общей группе, за два дня до матча сложно рассчитывать на то, чтобы выйти и сыграть. Будем разговаривать с докторами. Буквально вчера он прошел обследование. Еще не уточнял, как там обстоят дела. Пока все идет по плану, позитивные движения есть. Это самое главное, — передает слова Семака корреспондент «СЭ».

В нынешнем сезоне 25-летний Глушенков провел 10 матчей в составе «Зенита» во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 1 голевую передачу.

Из-за травмы бицепса бедра Глушенков пропустил два последних матча «Зенита» в РПЛ: с «Оренбургом» (1:0) и «Акроном» (5:0).

«Зенит» на своем поле примет «Локомотив» в воскресенье, 27 октября. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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30 тур
26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 - : -
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 - : -
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 9 1 2
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