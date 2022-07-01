Семак рассказал о подготовке «Зенита» к сезону

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к сезону, а также назвал игроков, которые не смогут принять участие в товарищеском матче с «Црвеной Звездой».

— Вы сказали, что пик нагрузок у команды был на прошлой неделе. Значит ли это то, что на следующей неделе команда переходит в обычный цикл?

— Основная часть нагрузок, которая нужна была, мы уже дали. В любом случае, дальше нагрузок у футболистов будет меньше, чем на этих сборах. Будем тренироваться приближено к нашему обычному игровому циклу.

— Кто из игроков не сможет принять участие в матче с «Цверной Звездой»?

— В этом матче из наших игроков не сыграет только Караваев, у него травма.

— Получается, что Деян Ловрен тоже может полететь с командой и сыграть в матче против «Црвены»?

— А вы что-то имеете против? Про него я не забыл, конечно же. Предстоящий матч пропустит только Вячеслав Караваев.

Встреча с белградским клубом состоится 3 июля на стадионе «Фишт» в Сочи. Игра начнется в 20.00 по московскому времени.