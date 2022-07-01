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Семак рассказал о подготовке «Зенита» к сезону

Антон Иванов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к сезону, а также назвал игроков, которые не смогут принять участие в товарищеском матче с «Црвеной Звездой».

— Вы сказали, что пик нагрузок у команды был на прошлой неделе. Значит ли это то, что на следующей неделе команда переходит в обычный цикл?

— Основная часть нагрузок, которая нужна была, мы уже дали. В любом случае, дальше нагрузок у футболистов будет меньше, чем на этих сборах. Будем тренироваться приближено к нашему обычному игровому циклу.

— Кто из игроков не сможет принять участие в матче с «Цверной Звездой»?

— В этом матче из наших игроков не сыграет только Караваев, у него травма.

— Получается, что Деян Ловрен тоже может полететь с командой и сыграть в матче против «Црвены»?

— А вы что-то имеете против? Про него я не забыл, конечно же. Предстоящий матч пропустит только Вячеслав Караваев.

Встреча с белградским клубом состоится 3 июля на стадионе «Фишт» в Сочи. Игра начнется в 20.00 по московскому времени.

Вячеслав Караваев
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
Деян Ловрен
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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