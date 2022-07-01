Семак рассказал о подготовке «Зенита» к сезону
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к сезону, а также назвал игроков, которые не смогут принять участие в товарищеском матче с «Црвеной Звездой».
— Вы сказали, что пик нагрузок у команды был на прошлой неделе. Значит ли это то, что на следующей неделе команда переходит в обычный цикл?
— Основная часть нагрузок, которая нужна была, мы уже дали. В любом случае, дальше нагрузок у футболистов будет меньше, чем на этих сборах. Будем тренироваться приближено к нашему обычному игровому циклу.
— Кто из игроков не сможет принять участие в матче с «Цверной Звездой»?
— В этом матче из наших игроков не сыграет только Караваев, у него травма.
— Получается, что Деян Ловрен тоже может полететь с командой и сыграть в матче против «Црвены»?
— А вы что-то имеете против? Про него я не забыл, конечно же. Предстоящий матч пропустит только Вячеслав Караваев.
Встреча с белградским клубом состоится 3 июля на стадионе «Фишт» в Сочи. Игра начнется в 20.00 по московскому времени.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -