Семак: «Мы должны предоставить Одоевскому больше игровой практики, чтобы он почувствовал уверенность»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о вратарской позиции.
— В матче против ЦСКА сыграл вратарь Одоевский. Кто будет первым номером в матче с «Црвеной Звездой»?
— Решение по поводу этого не принято. Мы еще посмотрим, подумаем, — сказал Семак. — Качества Миши Кержакова мы прекрасно знаем. А Одоевскому мы должны предоставить ему как можно больше игровой практики, чтобы он почувствовал уверенность.
Ранее в рамках двусторонней аренды форвард «Зенита» Юри Алберто отправился в «Коринтианс», а в петербургский клуб перешли вратарь Иван Куарезма. Таже состав сине-бело-голубых пополнил полузащитник Густаво Мантуан.
Матч «Зенит» — «Црвена Звезда» пройдет 3 июля в Сочи и начнется в 20:00 мск.
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1
|Зенит
|0
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|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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