Семак: «Мы должны предоставить Одоевскому больше игровой практики, чтобы он почувствовал уверенность»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о вратарской позиции.

— В матче против ЦСКА сыграл вратарь Одоевский. Кто будет первым номером в матче с «Црвеной Звездой»?

— Решение по поводу этого не принято. Мы еще посмотрим, подумаем, — сказал Семак. — Качества Миши Кержакова мы прекрасно знаем. А Одоевскому мы должны предоставить ему как можно больше игровой практики, чтобы он почувствовал уверенность.

Ранее в рамках двусторонней аренды форвард «Зенита» Юри Алберто отправился в «Коринтианс», а в петербургский клуб перешли вратарь Иван Куарезма. Таже состав сине-бело-голубых пополнил полузащитник Густаво Мантуан.

Матч «Зенит» — «Црвена Звезда» пройдет 3 июля в Сочи и начнется в 20:00 мск.