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Сегодня, 11:25

Семак рассказал, каким маршрутом «Зенит» отправится в Краснодар

Главный тренер «Зенита» Семак рассказал, каким маршрутом команда отправится в Краснодар
Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» рассказал, каким маршрутом команда отправится в Краснодар на матч 26-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

— Как вы собираетесь добираться до Краснодара?

— «Динамо» сейчас будет добираться туда через Ставрополь. Если ничего не изменится, то мы собираемся ехать по такому же маршруту — до Ставрополя, а оттуда на автобусе до Краснодара.

Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится 25 апреля. Встреча пройдет в Краснодаре. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
0
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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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Рубин – Химки
 - : -
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