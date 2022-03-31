Семак рассказал, каким маршрутом «Зенит» отправится в Краснодар

Главный тренер «Зенита» рассказал, каким маршрутом команда отправится в Краснодар на матч 26-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

— Как вы собираетесь добираться до Краснодара?

— «Динамо» сейчас будет добираться туда через Ставрополь. Если ничего не изменится, то мы собираемся ехать по такому же маршруту — до Ставрополя, а оттуда на автобусе до Краснодара.

Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится 25 апреля. Встреча пройдет в Краснодаре. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.