Тренер вратарей «Балтики»: «Сказал Бориско: «Я уже забыл, когда разбирал пропущенные голы»
Тренер вратарей «Балтики» Глеб Пресняков поделился своим мнением о сухой серии голкипера Максима Бориско.
— 7 пропущенных мячей в 18 турах — это космос?
— Хорошие цифры. Честно говоря, не изучал статистику, были ли еще голкиперы, которые после 18 туров пропускали столько. Конечно, нам приятно. После матча с «Краснодаром» (1:1) на тренировке сказал и Максу, и другим ребятам: «Я уже отвык разбирать пропущенные голы».
— Ничего себе.
— Ну... Сказал это с долей юмора. Просто до матча с «Краснодаром» Максим в 8 турах чемпионата пропустил лишь однажды — от ЦСКА. Вот поэтому я и «отвык» разбирать голы в наши ворота. (Улыбается.) Посмеялись и вновь включились в работу. Макс прекрасно понимает, что он должен держать ту планку, которую сам же и задал.
При этом давайте отметим и действия нашей команды в обороне. На тренировках данному аспекту уделяется много внимания, и это дает свои плоды. 7 пропущенных в 18 турах — не только работа вратаря, но и всей команды, которая здорово отбирает мячи, блокирует удары, разрушает атаки соперников.
— Если разбирать все семь голов, Бориско мог пропустить меньше?
— Если анализировать непосредственно эти эпизоды, то, пожалуй, да, мог. Но случилось так, как случилось. При этом его вины в пропущенных мячах нет.
— Разве он не ошибся в игре с «Крыльями», когда из-за недопонимания с Андраде не смог зафиксировать мяч и в итоге Рахманович дослал его в сетку?
— Мы довольно подробно разбирали этот момент. С Андраде тоже говорили, анализировали. Кевин хотел сыграть как лучше, но в итоге помешал Максиму. Мяч уже летел в руки голкиперу. Все произошло так быстро, что Макс не успел крикнуть защитнику, что он заберет мяч. Поставил руки, ждал мяча. А Кевин подставил голову... Увы, обидный гол! А ведь непосредственно перед ним Бориско справился с очень сложным ударом Рассказова. Здорово сработал!
— А если разобрать гол полузащитника «Оренбурга» Гюрлюка, удар со штрафного был из разряда неберущихся? Или Бориско все же немного ошибся с выбором позиции?
— Гюрлюк действительно пробил здорово. Мне тут не в чем упрекнуть Максима. Он хорошо поставил «стенку», занял правильную позицию, находился в правильной стойке. Даже сделал маленький шажок по удару — как бы разогнал себя, чтобы прыгнуть. Тут надо отдать должное игроку «Оренбурга». И по траектории, и по силе очень сложный удар для голкипера. Да, существует расхожее выражение: неберущихся мячей не бывает. Но бывают эпизоды, когда вратарю практически нереально спасти свою команду.
В сезоне-2025/26 Бориско принял участие в 18 матчах и пропустил 7 голов, отыграв 12 встреч на ноль.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
12
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|2 : 2
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|1 : 2
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|3 : 1
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|2 : 2
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|2 : 0
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|2 : 1
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|0 : 1
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0