Тренер вратарей «Балтики»: «Сказал Бориско: «Я уже забыл, когда разбирал пропущенные голы»

Тренер вратарей «Балтики» Глеб Пресняков поделился своим мнением о сухой серии голкипера Максима Бориско.

— 7 пропущенных мячей в 18 турах — это космос?

— Хорошие цифры. Честно говоря, не изучал статистику, были ли еще голкиперы, которые после 18 туров пропускали столько. Конечно, нам приятно. После матча с «Краснодаром» (1:1) на тренировке сказал и Максу, и другим ребятам: «Я уже отвык разбирать пропущенные голы».

— Ничего себе.

— Ну... Сказал это с долей юмора. Просто до матча с «Краснодаром» Максим в 8 турах чемпионата пропустил лишь однажды — от ЦСКА. Вот поэтому я и «отвык» разбирать голы в наши ворота. (Улыбается.) Посмеялись и вновь включились в работу. Макс прекрасно понимает, что он должен держать ту планку, которую сам же и задал.

При этом давайте отметим и действия нашей команды в обороне. На тренировках данному аспекту уделяется много внимания, и это дает свои плоды. 7 пропущенных в 18 турах — не только работа вратаря, но и всей команды, которая здорово отбирает мячи, блокирует удары, разрушает атаки соперников.

— Если разбирать все семь голов, Бориско мог пропустить меньше?

— Если анализировать непосредственно эти эпизоды, то, пожалуй, да, мог. Но случилось так, как случилось. При этом его вины в пропущенных мячах нет.

— Разве он не ошибся в игре с «Крыльями», когда из-за недопонимания с Андраде не смог зафиксировать мяч и в итоге Рахманович дослал его в сетку?

— Мы довольно подробно разбирали этот момент. С Андраде тоже говорили, анализировали. Кевин хотел сыграть как лучше, но в итоге помешал Максиму. Мяч уже летел в руки голкиперу. Все произошло так быстро, что Макс не успел крикнуть защитнику, что он заберет мяч. Поставил руки, ждал мяча. А Кевин подставил голову... Увы, обидный гол! А ведь непосредственно перед ним Бориско справился с очень сложным ударом Рассказова. Здорово сработал!

— А если разобрать гол полузащитника «Оренбурга» Гюрлюка, удар со штрафного был из разряда неберущихся? Или Бориско все же немного ошибся с выбором позиции?

— Гюрлюк действительно пробил здорово. Мне тут не в чем упрекнуть Максима. Он хорошо поставил «стенку», занял правильную позицию, находился в правильной стойке. Даже сделал маленький шажок по удару — как бы разогнал себя, чтобы прыгнуть. Тут надо отдать должное игроку «Оренбурга». И по траектории, и по силе очень сложный удар для голкипера. Да, существует расхожее выражение: неберущихся мячей не бывает. Но бывают эпизоды, когда вратарю практически нереально спасти свою команду.

В сезоне-2025/26 Бориско принял участие в 18 матчах и пропустил 7 голов, отыграв 12 встреч на ноль.