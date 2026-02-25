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Тренер вратарей «Балтики»: «Сказал Бориско: «Я уже забыл, когда разбирал пропущенные голы»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Максим Бориско.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тренер вратарей «Балтики» Глеб Пресняков поделился своим мнением о сухой серии голкипера Максима Бориско.

— 7 пропущенных мячей в 18 турах — это космос?

— Хорошие цифры. Честно говоря, не изучал статистику, были ли еще голкиперы, которые после 18 туров пропускали столько. Конечно, нам приятно. После матча с «Краснодаром» (1:1) на тренировке сказал и Максу, и другим ребятам: «Я уже отвык разбирать пропущенные голы».

— Ничего себе.

— Ну... Сказал это с долей юмора. Просто до матча с «Краснодаром» Максим в 8 турах чемпионата пропустил лишь однажды — от ЦСКА. Вот поэтому я и «отвык» разбирать голы в наши ворота. (Улыбается.) Посмеялись и вновь включились в работу. Макс прекрасно понимает, что он должен держать ту планку, которую сам же и задал.

При этом давайте отметим и действия нашей команды в обороне. На тренировках данному аспекту уделяется много внимания, и это дает свои плоды. 7 пропущенных в 18 турах — не только работа вратаря, но и всей команды, которая здорово отбирает мячи, блокирует удары, разрушает атаки соперников.

— Если разбирать все семь голов, Бориско мог пропустить меньше?

— Если анализировать непосредственно эти эпизоды, то, пожалуй, да, мог. Но случилось так, как случилось. При этом его вины в пропущенных мячах нет.

— Разве он не ошибся в игре с «Крыльями», когда из-за недопонимания с Андраде не смог зафиксировать мяч и в итоге Рахманович дослал его в сетку?

— Мы довольно подробно разбирали этот момент. С Андраде тоже говорили, анализировали. Кевин хотел сыграть как лучше, но в итоге помешал Максиму. Мяч уже летел в руки голкиперу. Все произошло так быстро, что Макс не успел крикнуть защитнику, что он заберет мяч. Поставил руки, ждал мяча. А Кевин подставил голову... Увы, обидный гол! А ведь непосредственно перед ним Бориско справился с очень сложным ударом Рассказова. Здорово сработал!

— А если разобрать гол полузащитника «Оренбурга» Гюрлюка, удар со штрафного был из разряда неберущихся? Или Бориско все же немного ошибся с выбором позиции?

— Гюрлюк действительно пробил здорово. Мне тут не в чем упрекнуть Максима. Он хорошо поставил «стенку», занял правильную позицию, находился в правильной стойке. Даже сделал маленький шажок по удару — как бы разогнал себя, чтобы прыгнуть. Тут надо отдать должное игроку «Оренбурга». И по траектории, и по силе очень сложный удар для голкипера. Да, существует расхожее выражение: неберущихся мячей не бывает. Но бывают эпизоды, когда вратарю практически нереально спасти свою команду.

В сезоне-2025/26 Бориско принял участие в 18 матчах и пропустил 7 голов, отыграв 12 встреч на ноль.

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Максим Бориско
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
12
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон 2 : 2
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина 2 : 0
6.09 18:30 Динамо – Спартак 2 : 1
6.09 20:45 Балтика – Локомотив 0 : 1
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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