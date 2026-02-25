Тренер вратарей «Балтики»: «У Бориско нет самоцели побить рекорд Овчинникова»
Тренер вратарей «Балтики» Глеб Пресняков ответил на вопрос, способен ли Максим Бориско побить рекорд Сергея Овчинникова по сухим матчам в чемпионате страны.
— В активе Бориско сейчас 12 сухих матчей. Рекорд чемпионатов России принадлежит Сергею Овчинникову. В сезоне-2002 он 20 встреч отыграл на ноль.
— Нам, конечно, будет приятно, если Макс установит новый рекорд чемпионата России. Но это не является самоцелью. Мы не делаем прогнозов, сколько можем пропустить в оставшихся турах. Сухие матчи — результат той работы, которую Бориско проделывает на тренировках. Моя же задача — подобрать те инструменты, которые позволят сыграть ему на ноль не только в этом сезоне, но и в дальнейшем.
— Но ведь вы ставили конкретные цели перед Бориско?
— Безусловно. Но у нас не было разговора в стиле: «Макс, ты должен пропустить, условно, меньше 10»! Об этом речи не шло. Мы говорили все-таки о других вещах.
— О каких, если не секрет?
— Не хотелось бы сейчас подробно рассказывать. Но, например, стояла цель — попасть в сборную России. Максима в итоге вызвали на матчи с Перу и Чили, он остался в запасе. Повторюсь, побить рекорд Сергея Овчинникова для нас не самоцель. Но если получится, конечно, мы порадуемся. Ну и, конечно же, главное — это общий, командный результат. Выиграть максимум матчей, чтобы занять максимально высокое место по итогам чемпионата. Если мы свое дело сделаем хорошо, считай, это уже минимум половина успеха. (Улыбается.)
— Бориско предпочитает играть длинными передачами (выносами), редко разыгрывает мяч с защитниками. Это установка Андрея Талалаева? Ведь Максим, даже когда не находится под давлением, редко отдает короткий пас партнеру.
— Бывают эпизоды, когда Макс играет и через защитников. Не так часто, но все же. Хотя, безусловно, как правило, начинает атаки вертикальными, длинными передачами. Мы просто стараемся минимизировать риск при начале атак. Вот и все.
— А насколько он хорош в игре ногами?
— Максим может приспособиться к любому стилю игры. У него хороший набор технических навыков. Короткая, средняя, длинная передачи — все на уровне. Мы часто с вратарями играем в «квадрат», он здорово смотрится, редко ошибается. Так что он адаптивен.
В сезоне-2025/26 Бориско принял участие в 18 матчах и пропустил 7 голов, отыграв 12 встреч на ноль.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|53-19
|68
|
2
|Краснодар
|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
|Спартак
|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|6
|9
|44-33
|51
|
6
|Балтика
|30
|11
|13
|6
|38-21
|46
|
7
|Динамо
|30
|12
|9
|9
|51-40
|45
|
8
|Рубин
|30
|11
|10
|9
|29-30
|43
|
9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5