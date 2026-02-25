Тренер вратарей «Балтики»: «У Бориско нет самоцели побить рекорд Овчинникова»

Тренер вратарей «Балтики» Глеб Пресняков ответил на вопрос, способен ли Максим Бориско побить рекорд Сергея Овчинникова по сухим матчам в чемпионате страны.

— В активе Бориско сейчас 12 сухих матчей. Рекорд чемпионатов России принадлежит Сергею Овчинникову. В сезоне-2002 он 20 встреч отыграл на ноль.

— Нам, конечно, будет приятно, если Макс установит новый рекорд чемпионата России. Но это не является самоцелью. Мы не делаем прогнозов, сколько можем пропустить в оставшихся турах. Сухие матчи — результат той работы, которую Бориско проделывает на тренировках. Моя же задача — подобрать те инструменты, которые позволят сыграть ему на ноль не только в этом сезоне, но и в дальнейшем.

— Но ведь вы ставили конкретные цели перед Бориско?

— Безусловно. Но у нас не было разговора в стиле: «Макс, ты должен пропустить, условно, меньше 10»! Об этом речи не шло. Мы говорили все-таки о других вещах.

— О каких, если не секрет?

— Не хотелось бы сейчас подробно рассказывать. Но, например, стояла цель — попасть в сборную России. Максима в итоге вызвали на матчи с Перу и Чили, он остался в запасе. Повторюсь, побить рекорд Сергея Овчинникова для нас не самоцель. Но если получится, конечно, мы порадуемся. Ну и, конечно же, главное — это общий, командный результат. Выиграть максимум матчей, чтобы занять максимально высокое место по итогам чемпионата. Если мы свое дело сделаем хорошо, считай, это уже минимум половина успеха. (Улыбается.)

— Бориско предпочитает играть длинными передачами (выносами), редко разыгрывает мяч с защитниками. Это установка Андрея Талалаева? Ведь Максим, даже когда не находится под давлением, редко отдает короткий пас партнеру.

— Бывают эпизоды, когда Макс играет и через защитников. Не так часто, но все же. Хотя, безусловно, как правило, начинает атаки вертикальными, длинными передачами. Мы просто стараемся минимизировать риск при начале атак. Вот и все.

— А насколько он хорош в игре ногами?

— Максим может приспособиться к любому стилю игры. У него хороший набор технических навыков. Короткая, средняя, длинная передачи — все на уровне. Мы часто с вратарями играем в «квадрат», он здорово смотрится, редко ошибается. Так что он адаптивен.

В сезоне-2025/26 Бориско принял участие в 18 матчах и пропустил 7 голов, отыграв 12 встреч на ноль.