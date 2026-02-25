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25 февраля, 20:30

Тренер вратарей «Балтики»: «У Бориско нет самоцели побить рекорд Овчинникова»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Максим Бориско.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тренер вратарей «Балтики» Глеб Пресняков ответил на вопрос, способен ли Максим Бориско побить рекорд Сергея Овчинникова по сухим матчам в чемпионате страны.

— В активе Бориско сейчас 12 сухих матчей. Рекорд чемпионатов России принадлежит Сергею Овчинникову. В сезоне-2002 он 20 встреч отыграл на ноль.

— Нам, конечно, будет приятно, если Макс установит новый рекорд чемпионата России. Но это не является самоцелью. Мы не делаем прогнозов, сколько можем пропустить в оставшихся турах. Сухие матчи — результат той работы, которую Бориско проделывает на тренировках. Моя же задача — подобрать те инструменты, которые позволят сыграть ему на ноль не только в этом сезоне, но и в дальнейшем.

— Но ведь вы ставили конкретные цели перед Бориско?

— Безусловно. Но у нас не было разговора в стиле: «Макс, ты должен пропустить, условно, меньше 10»! Об этом речи не шло. Мы говорили все-таки о других вещах.

— О каких, если не секрет?

— Не хотелось бы сейчас подробно рассказывать. Но, например, стояла цель — попасть в сборную России. Максима в итоге вызвали на матчи с Перу и Чили, он остался в запасе. Повторюсь, побить рекорд Сергея Овчинникова для нас не самоцель. Но если получится, конечно, мы порадуемся. Ну и, конечно же, главное — это общий, командный результат. Выиграть максимум матчей, чтобы занять максимально высокое место по итогам чемпионата. Если мы свое дело сделаем хорошо, считай, это уже минимум половина успеха. (Улыбается.)

— Бориско предпочитает играть длинными передачами (выносами), редко разыгрывает мяч с защитниками. Это установка Андрея Талалаева? Ведь Максим, даже когда не находится под давлением, редко отдает короткий пас партнеру.

— Бывают эпизоды, когда Макс играет и через защитников. Не так часто, но все же. Хотя, безусловно, как правило, начинает атаки вертикальными, длинными передачами. Мы просто стараемся минимизировать риск при начале атак. Вот и все.

— А насколько он хорош в игре ногами?

— Максим может приспособиться к любому стилю игры. У него хороший набор технических навыков. Короткая, средняя, длинная передачи — все на уровне. Мы часто с вратарями играем в «квадрат», он здорово смотрится, редко ошибается. Так что он адаптивен.

В сезоне-2025/26 Бориско принял участие в 18 матчах и пропустил 7 голов, отыграв 12 встреч на ноль.

Максим Бориско, Станислав Агкацев и&nbsp;Игорь Акинфеев.«Лучшие в первой части сезона? Бориско, Агкацев, Акинфеев». Интервью тренера вратарей «Балтики»

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ФК Балтика
Максим Бориско
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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