Малком — лучший бомбардир в нынешнем составе «Зенита»
В матче 19-го тура РПЛ против «Химок» (3:2) нападающий «Зенита» Малком оформил второй дубль подряд и снова догнал Квинси Промеса в списке лучших бомбардиров чемпионата-2022/23.
Второй гол 26-летнего форварда оказался для него 31-м в премьер-лиге. В списке снайперов «Зенита» в высшем дивизионе бразилец догнал Константина Зырянова, обойдя Романа Широкова, Геннадия Поповича и Александра Ерохина. От делящих пятое место Сердара Азмуна и Данни его отделяет 21 точный удар, на счету рекордсмена команды Александра Кержакова 120 голов.
Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Александр Кержаков
|
2001-2006, 2010-2015, 2016/17
|
289
|
120
|
Артем Дзюба
|
2015-2022
|
181
|
85
|
Андрей Аршавин
|
2000-2008, 2012, 2013-2015
|
283
|
57
|
Халк
|
2012-2016
|
97
|
55
|
Сердар Азмун
|
2019-2022
|
79
|
52
|
Данни
|
2008-2017
|
173
|
52
|
Александр Спивак
|
2000-2006
|
145
|
33
|
Малком
|
2020-н.в.
|
76
|
31
|
Константин Зырянов
|
2007-2014
|
201
|
31
|
Геннадий Попович
|
1997-2001
|
109
|
30
|
Александр Ерохин
|
2017-н.в.
|
133
|
30
Заодно Малком стал четвертым бразильцем, которому удалось забить 15 голов в одном чемпионате России. Больше нападающего «Зенита» забивали только Халк, Вагнер Лав и Веллитон (дважды). Для того, чтобы отобрать у форварда «Спартака» бразильский рекорд Малкому в оставшихся 11 турах нужно отличиться шесть раз.
Лучшие результаты бразильских бомбардиров в чемпионатах России
|
Сезон
|
Игрок
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
2009
|
Веллитон
|
Спартак
|
28
|
21
|
2008
|
Вагнер Лав
|
ЦСКА
|
26
|
20
|
2010
|
Веллитон
|
Спартак
|
25
|
19
|
2015/16
|
Халк
|
Зенит
|
27
|
17
|
2022/23
|
Малком
|
Зенит
|
19
|
16
|
2013/14
|
Халк
|
Зенит
|
24
|
16
|
2014/15
|
Халк
|
Зенит
|
28
|
15
|
2006
|
Жо
|
ЦСКА
|
18
|
14
Автор победного гола «Зенита» Густаво Мантуан упрочил лидерство в списке самых скорострельных игроков нынешнего чемпионата. В 14 матчах бразилец отличился четыре раза, проведя на поле всего 228 минут. В среднем на гол Мантуан тратит 56,75 минуты. В тройку лидеров также входят Владимир Писарский и Константин Тюкавин, которым на точный удар требуется менее 100 минут.
Лидеры чемпионата-2022/23 по времени, затраченному на один гол
|
Игрок
|
Команда
|
Минуты
|
Голы
|
Ср.
|
Густаво Мантуан
|
Зенит
|
227
|
4
|
56,75
|
Владимир Писарский
|
Крылья Советов/Оренбург
|
1194
|
14
|
85,29
|
Константин Тюкавин
|
Динамо
|
690
|
7
|
98,57
|
Квинси Промес
|
Спартак
|
1620
|
16
|
101,25
|
Малком
|
Зенит
|
1630
|
16
|
101,88
|
Ярослав Гладышев
|
Динамо
|
325
|
3
|
108,33
|
Мохамед Конате
|
Ахмат
|
803
|
7
|
114,71
|
Рай Влут
|
Урал
|
360
|
3
|
120,00
|
Иван Сергеев
|
Зенит
|
838
|
6
|
139,67
|
Кристиан Нобоа
|
Сочи
|
1400
|
10
|
140,00
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|0 : 1
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|3 : 2
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 1
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|3 : 1
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|3 : 2
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3