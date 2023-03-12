Малком — лучший бомбардир в нынешнем составе «Зенита»

В матче 19-го тура РПЛ против «Химок» (3:2) нападающий «Зенита» Малком оформил второй дубль подряд и снова догнал Квинси Промеса в списке лучших бомбардиров чемпионата-2022/23.

Второй гол 26-летнего форварда оказался для него 31-м в премьер-лиге. В списке снайперов «Зенита» в высшем дивизионе бразилец догнал Константина Зырянова, обойдя Романа Широкова, Геннадия Поповича и Александра Ерохина. От делящих пятое место Сердара Азмуна и Данни его отделяет 21 точный удар, на счету рекордсмена команды Александра Кержакова 120 голов.

Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России

Игрок Годы Матчи Голы Александр Кержаков 2001-2006, 2010-2015, 2016/17 289 120 Артем Дзюба 2015-2022 181 85 Андрей Аршавин 2000-2008, 2012, 2013-2015 283 57 Халк 2012-2016 97 55 Сердар Азмун 2019-2022 79 52 Данни 2008-2017 173 52 Александр Спивак 2000-2006 145 33 Малком 2020-н.в. 76 31 Константин Зырянов 2007-2014 201 31 Геннадий Попович 1997-2001 109 30 Александр Ерохин 2017-н.в. 133 30

Заодно Малком стал четвертым бразильцем, которому удалось забить 15 голов в одном чемпионате России. Больше нападающего «Зенита» забивали только Халк, Вагнер Лав и Веллитон (дважды). Для того, чтобы отобрать у форварда «Спартака» бразильский рекорд Малкому в оставшихся 11 турах нужно отличиться шесть раз.

Лучшие результаты бразильских бомбардиров в чемпионатах России

Сезон Игрок Команда Матчи Голы 2009 Веллитон Спартак 28 21 2008 Вагнер Лав ЦСКА 26 20 2010 Веллитон Спартак 25 19 2015/16 Халк Зенит 27 17 2022/23 Малком Зенит 19 16 2013/14 Халк Зенит 24 16 2014/15 Халк Зенит 28 15 2006 Жо ЦСКА 18 14

Автор победного гола «Зенита» Густаво Мантуан упрочил лидерство в списке самых скорострельных игроков нынешнего чемпионата. В 14 матчах бразилец отличился четыре раза, проведя на поле всего 228 минут. В среднем на гол Мантуан тратит 56,75 минуты. В тройку лидеров также входят Владимир Писарский и Константин Тюкавин, которым на точный удар требуется менее 100 минут.

Лидеры чемпионата-2022/23 по времени, затраченному на один гол