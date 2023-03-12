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Сегодня, 16:31

Малком — лучший бомбардир в нынешнем составе «Зенита»

Кирилл Бурдаков
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Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В матче 19-го тура РПЛ против «Химок» (3:2) нападающий «Зенита» Малком оформил второй дубль подряд и снова догнал Квинси Промеса в списке лучших бомбардиров чемпионата-2022/23.

Второй гол 26-летнего форварда оказался для него 31-м в премьер-лиге. В списке снайперов «Зенита» в высшем дивизионе бразилец догнал Константина Зырянова, обойдя Романа Широкова, Геннадия Поповича и Александра Ерохина. От делящих пятое место Сердара Азмуна и Данни его отделяет 21 точный удар, на счету рекордсмена команды Александра Кержакова 120 голов.

Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Александр Кержаков

2001-2006, 2010-2015, 2016/17

289

120

Артем Дзюба

2015-2022

181

85

Андрей Аршавин

2000-2008, 2012, 2013-2015

283

57

Халк

2012-2016

97

55

Сердар Азмун

2019-2022

79

52

Данни

2008-2017

173

52

Александр Спивак

2000-2006

145

33

Малком

2020-н.в.

76

31

Константин Зырянов

2007-2014

201

31

Геннадий Попович

1997-2001

109

30

Александр Ерохин

2017-н.в.

133

30

Заодно Малком стал четвертым бразильцем, которому удалось забить 15 голов в одном чемпионате России. Больше нападающего «Зенита» забивали только Халк, Вагнер Лав и Веллитон (дважды). Для того, чтобы отобрать у форварда «Спартака» бразильский рекорд Малкому в оставшихся 11 турах нужно отличиться шесть раз.

Лучшие результаты бразильских бомбардиров в чемпионатах России

Сезон

Игрок

Команда

Матчи

Голы

2009

Веллитон

Спартак

28

21

2008

Вагнер Лав

ЦСКА

26

20

2010

Веллитон

Спартак

25

19

2015/16

Халк

Зенит

27

17

2022/23

Малком

Зенит

19

16

2013/14

Халк

Зенит

24

16

2014/15

Халк

Зенит

28

15

2006

Жо

ЦСКА

18

14

Автор победного гола «Зенита» Густаво Мантуан упрочил лидерство в списке самых скорострельных игроков нынешнего чемпионата. В 14 матчах бразилец отличился четыре раза, проведя на поле всего 228 минут. В среднем на гол Мантуан тратит 56,75 минуты. В тройку лидеров также входят Владимир Писарский и Константин Тюкавин, которым на точный удар требуется менее 100 минут.

Лидеры чемпионата-2022/23 по времени, затраченному на один гол

Игрок

Команда

Минуты

Голы

Ср.

Густаво Мантуан

Зенит

227

4

56,75

Владимир Писарский

Крылья Советов/Оренбург

1194

14

85,29

Константин Тюкавин

Динамо

690

7

98,57

Квинси Промес

Спартак

1620

16

101,25

Малком

Зенит

1630

16

101,88

Ярослав Гладышев

Динамо

325

3

108,33

Мохамед Конате

Ахмат

803

7

114,71

Рай Влут

Урал

360

3

120,00

Иван Сергеев

Зенит

838

6

139,67

Кристиан Нобоа

Сочи

1400

10

140,00
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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30 тур
10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 3 : 1
12.03 14:00
Зенит – Химки
 3 : 2
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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