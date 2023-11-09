Семак: «У «Краснодара» есть целая группа игроков, которая позволяет команде оставаться на высоком уровне»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игроках «Краснодара».

— Вы назвали фамилию Кордобы, перечисляя сильные стороны «Краснодара». Кого бы вы еще выделили в составе этой команды?

— Думаю, можно всю команду выделять. По отдельности очень сложно. Конечно, очень надежно играет оборона, конечно, это и Сафонов, который является одним из лучших вратарей нашего чемпионата. И пара центральных защитников смотрится прекрасно как в обороне, так и в атаке. Тоже самое можно сказать и про атакующих игроков: тот же Батчи, Сперцян. То есть целая группа игроков, которая выполняет те лидерские качества, которые позволяют команде оставаться на высоком уровне и показывать и стабильность, и баланс определенный в игре. Это касается и атакующих, и оборонительных действий.

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет 11 ноября на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19.30 по московскому времени.