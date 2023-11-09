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Семак: «Уход Коваленко на сегодняшний день мы не допускаем. У нас не такая большая обойма»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре защитника Данила Кругового и полузащитника Александра Коваленко в текущем сезоне.

— В матче с «Балтикой» хорошо сыграл Данил Круговой. Говорят, это был его сотый матч за «Зенит», может, даже лучший. Что ему, на ваш взгляд, помогло так сыграть? У него накануне родилась дочь — влияет ли это на игроков, учитываете ли вы эти факторы, когда кто-то родился или кто-то женился, ставите сразу в состав?

— Новорожденного в состав поставить сложно, мне кажется. А что касается исходя из каких факторов мы делаем выводы, ставить или не ставить игрока, конечно, мы стараемся учитывать как можно больше факторов. Все невозможно учитывать, но для мужчины рождение ребенка, конечно, это очень важный момент в жизни. Ты уже понимаешь и ощущаешь, что такое ответственность. В этом отношении, думаю, Даня сейчас быстро станет более взрослым. Мы рады, что он вышел, сыграл хорошо. Он знает прекрасно сильные свои стороны, знает, над чем нужно работать. Потенциал у него большой. Это новый цикл жизненный, надеемся он будет играть больше и лучше.

— Статистика Александра Коваленко в нынешнем сезоне не сказать, что впечатляет. Именно в РПЛ всего 23 минуты в четырех матчах и ни одного результативного действия. На ваш взгляд, почему полузащитникам сейчас так сложно пробиться в стартовый состав и допускаете ли вы вариант с уходом Коваленко зимой в аренду для получения игровой практики на уровне РПЛ?

— Что касается Саши, уход на сегодняшний день мы не допускаем. У нас не такая большая обойма, чтобы мы могли кого-то отпустить. Что касается его игрового времени, естественно, ему нужно адаптироваться к команде, что он уже сделал, на мой взгляд. Сейчас нужно получать больше игровой практики, думаю, ему такая возможность предоставится. Все зависит от него, у него хорошие данные и много наших игроков, у которых не сразу получалось, хотя они в более зрелым возрасте. Много вопросов было и по поводу Кассьерры, и по поводу Вендела и Малкома, когда они приходили. Хотя они уже зрелые игроки, которые уже были готовы, наверное, к тому, чтобы сразу влиться в команду. Тем не менее, каждому нужно определенное время.

Что касается его отношения к работе, мы все более чем удовлетворены. Думаю, что у Саши все будет хорошо и будет получать больше игровой практики и в перспективе, надеюсь, что он будет одним из ведущих игроков нашей команды.

Данил Круговой
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
Александр Коваленко
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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 - : -
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Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

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ЦСКА

 7
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Спартак

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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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Даниил Хлусевич

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