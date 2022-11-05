Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал первое поражение сине-бело-голубых в сезоне РПЛ-2022/23. Питерцы проиграли дома «Ахмату» в 16-м туре (1:2).

«Может ли «Спартак» воспользоваться сегодняшним поражением «Зенита» в чемпионской гонке? Один проигранный матч ничего не значит. «Зенит» — команда, которая все равно доминирует и будет доминировать, чего совсем нельзя сказать о «Спартаке», — сказал Петржела «СЭ».

«Зенит», который прошел первый круг РПЛ сезона-2022/23 без поражений, впервые проиграл в нынешнем сезоне премьер-лиги. Команда сохраняет первое место в турнирной таблице, имея 39 очков. У «Спартака» — 33 очка, он второй.