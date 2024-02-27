Главный тренер «Зенита» Семак назвал свою цель в жизни

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о своих жизненных и профессиональных целях.

«В жизни цель всегда одна — меняться в лучшую сторону. Что касается профессиональных задач, то мы должны, мы обязаны делать все возможное, чтобы показывать наилучший результат. Команда поздравила обычным образом — сегодня был тоннель для тех, кто отличился в той или иной степени», — приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова тренера.

27 февраля Семаку исполнилось 48 лет. Он возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под руководством российского специалиста «Зенит» 5 раз становился чемпионом, 4 раза победителем Суперкубка России и 1 раз — Кубка страны.

В текущем сезоне петербургская команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками. В первом матче после зимней паузы «Зенит» на своем поле примет «Спартак». Игра пройдет 2 марта и начнется в 19.30 по московскому времени.