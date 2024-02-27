«Краснодар» поддержал госпитализированного экс-игрока команды Ольссона

«Краснодар» пожелал здоровья бывшему полузащитнику команды Кристоферу Ольссону, который был госпитализирован в Дании и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Мы желаем Кристофферу здоровья и скорейшего восстановления», — сказано в сообщении клуба.

Ранее стало известно, что 28-летний швед потерял сознание у себя дома. У него диагностировано заболевание головного мозга.

Ольссон выступал за «Краснодар» с 2019 по 2021 год. С 2022-го он играет за «Мидтьюлланд».