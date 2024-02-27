Личка описал роль Смолова в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» рассказал о роли форварда Федора Смолова в команде.

— Вы говорили, что оборона начинается с нападающего. Очевидно, Смолову с каждым годом тяжелее работать в обороне. Как бы вы охарактеризовали сейчас его роль в команде? Джокер?

— Сейчас Смолов выглядит на тренировках неплохо физически. Если я буду играть с Федей впереди — задание для него не будет бегать и прессинговать вперед, назад, влево, вправо. Я его убью этой защитной работой. Потом, когда мы будем работать вперед, он окажется уставшим. С Федей такая модель: помог немного обороне, постарался, затем сохранил мяч, принял какое-то неожиданное решение, отдал острую передачу. Смолов умеет делать нестандартные ходы. Иногда думаешь, что он уже отдаст пас, а он еще делает замах. Правда, иногда этих замахов бывает даже слишком много, мы с ним об этом тоже разговариваем. Тюка — молодой, сильный парень, как конь, хороший физически. Он может помогать прессингу. А Смолов поопытнее. Надо, чтобы у него были силы для атак. Бывает, что команда две минуты под давлением, забирает мяч и отдает нападающему, а когда в такие моменты нападающий делает потерю, то опять давление на две минуты. Четыре минуты матча, когда ты бегаешь без мяча и очень устаешь, — на такие моменты тоже надо обращать внимание. Когда мяч приходит в ногу, ты должен уметь сохранить его в трех-четырех случаях подряд. Если ты сохраняешь только один-два раза, а на третий теряешь или вообще теряешь все четыре раза, то такой нападающий нам не нужен, а то будем бегать всегда без мяча, — сказал Личка «СЭ».

В текущем сезоне 34-летний Смолов провел 21 матч за «Динамо», забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

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