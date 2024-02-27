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27 февраля, 14:35

Личка описал роль Смолова в «Динамо»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Федор Смолов и Марцел Личка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» рассказал о роли форварда Федора Смолова в команде.

— Вы говорили, что оборона начинается с нападающего. Очевидно, Смолову с каждым годом тяжелее работать в обороне. Как бы вы охарактеризовали сейчас его роль в команде? Джокер?

— Сейчас Смолов выглядит на тренировках неплохо физически. Если я буду играть с Федей впереди — задание для него не будет бегать и прессинговать вперед, назад, влево, вправо. Я его убью этой защитной работой. Потом, когда мы будем работать вперед, он окажется уставшим. С Федей такая модель: помог немного обороне, постарался, затем сохранил мяч, принял какое-то неожиданное решение, отдал острую передачу. Смолов умеет делать нестандартные ходы. Иногда думаешь, что он уже отдаст пас, а он еще делает замах. Правда, иногда этих замахов бывает даже слишком много, мы с ним об этом тоже разговариваем. Тюка — молодой, сильный парень, как конь, хороший физически. Он может помогать прессингу. А Смолов поопытнее. Надо, чтобы у него были силы для атак. Бывает, что команда две минуты под давлением, забирает мяч и отдает нападающему, а когда в такие моменты нападающий делает потерю, то опять давление на две минуты. Четыре минуты матча, когда ты бегаешь без мяча и очень устаешь, — на такие моменты тоже надо обращать внимание. Когда мяч приходит в ногу, ты должен уметь сохранить его в трех-четырех случаях подряд. Если ты сохраняешь только один-два раза, а на третий теряешь или вообще теряешь все четыре раза, то такой нападающий нам не нужен, а то будем бегать всегда без мяча, — сказал Личка «СЭ».

В текущем сезоне 34-летний Смолов провел 21 матч за «Динамо», забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

Полностью интервью Марцела Лички читайте на сайте «СЭ».

Федор Смолов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
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 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
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 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
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 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
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 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
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 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
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12
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13
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15
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