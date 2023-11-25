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Сегодня, 17:47

Главный тренер «Зенита» Семак назвал сложным матч против «Сочи»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил матч 16-го тура РПЛ против «Сочи» (3:0). По его мнению, команда провела второй тайм лучше, чем первый.

— Все матчи сложные, особенно после паузы на сборные. Всегда есть сомнения, кто в каком состоянии приедет после сборных, поэтому нужно очень внимательно относиться к определению состояния игроков, которые выходят. Сегодня матч получился достаточно сложным, в первом тайме у нас мало что получалось в атаке, слишком медленно играли, на мой взгляд. В следствие этого остроты было немного. «Сочи» оборонялся низко и количеством, и качеством, успевали перекрывать все зоны, не позволяли нам создавать моменты с игры. Хорошо, мы забили со стандарта. Этот гол немного раскрыл игру. Второй тайм был более открытым: у нас было больше моментов, больше пространства, больше ситуаций, чтобы создавать моменты. И второй тайм в этом контексте выглядел совсем по-другому. Что касается опасных моментов у ворот «Сочи», смогли еще забить и еще были моменты. Сыграли гораздо острее и соблюли баланс в обороне, сыграли достаточно неплохо. Второй тайм мне понравился больше, первый получился скомканным и тягучим.

«Зенит» набрал 33 очка и возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Сочи» с 10 очками идет на последнем месте в чемпионате России.

В 17-м туре сине-бело-голубые сыграют с «Локомотивом», а сочинская команда — с «Крыльями Советов».

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
3
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
4
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
7
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Крылья Советов

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Джон Кордоба

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