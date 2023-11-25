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Сегодня, 17:45

Бушманов назвал «Балтику» дома грозной силой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Балтикой».

«Надо рассматривать каждый матч «Спартака» по отдельности. В Воронеже не получилось ничего. В целом красно-белые стабильной игры не показывают, поэтому сегодня очень важный матч для «Спартака. Команде нужны три очка. Конечно будет тяжело, потому что «Балтика» — хорошая команда. Где-то не хватает качества, опыта, но у себя дома калининградцы — грозная сила. Все очки они взяли дома», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Матч 16-го тура РПЛ «Балтика» — «Спартак» пройдет сегодня, 25 ноября, на «Ростех Арене» и начнется в 19.45 по московскому времени.

На данный момент «Спартак» идет шестым в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками. «Балтика» занимает 14-е место (12 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-u-spartaka-segodnya-ochen-vazhny-j-match-no-baltika-groznaya-sila-u-sebya-doma/
Евгений Бушманов
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
3
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
4
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
7
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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