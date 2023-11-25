Семак: «В группе атаки у «Зенита» есть сложности. Кассьерра травмирован, Сергеев — приболел»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил выход нападающего Вильсона Изидора в стартовом составе команды на матч 16-го тура РПЛ против «Сочи» (3:0).
— Сергей Богданович, сегодня не было в стартовом составе ни Кассьерры, ни Сергеева. А итоге вышли с единственным оставшимся номинальным форвардом — Изидором. Рассматривали ли вы какие-то другие варианты, может быть, с переводом какого-то вингера в центр?
— Что касается группы атаки, да, у нас есть сложности. Кассьерра травмирован, Ваня Сергеев последние несколько дней чувствовал себя неважно и немного приболел. Поэтому на наш взгляд, он был не готов сегодня на 100 процентов. Поэтому из оставшихся вариантов был у нас Изидор, которого мы все-таки попробовали. Немножко он сыграл в контрольном матче против «Нефтчи» на этой позиции. Есть Андрей Мостовой, который уже выходил на позиции форварда. Поэтому два варианта были у нас, которые мы держали в голове. Не было бы этих, конечно, нужно было бы думать и кого-то еще выдвигать. Но на сегодняшний день это оптимальное расположение тех игроков, которые были в наличии.
— По итогам первого круга «Зенит» стал третьим с конца по голам со стандартов, а сегодня забил и вообще со стандартов были еще моменты. Это стечение обстоятельств, что «Зенит» забил со стандартов, или во время ноябрьской паузы усиленно их отрабатывали? И второй вопрос, почему у «Зенита» так мало голов со стандартов?
— Здесь сложно ответить на этот вопрос. Мы в прошлом сезоне достаточно много забивали. От многих факторов зависит: подачи, завершение от игроков, которые умеют хорошо играть на втором этаже — совокупность факторов. Когда в один год получается что-то, в другой не получается. В мою бытность то же самое. Были случаи, когда играя в качестве футболиста, были игроки, которые за один сезон по пять штрафных забивали, а в течение следующих трех ни одного. Как объяснить? Мастерство не пропало, но есть что-то определенное, что не позволяет. Естественно, мы должны работать, должны больше работать, чтобы этот аспект улучшать.
«Зенит» набрал 33 очка и возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Сочи» с 10 очками идет на последнем месте в чемпионате России.
В 17-м туре сине-бело-голубые сыграют с «Локомотивом», а сочинская команда — с «Крыльями Советов».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
3
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
4
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
7
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|3 : 3
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|3 : 0
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3