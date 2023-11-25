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Сегодня, 17:54

Семак: «В группе атаки у «Зенита» есть сложности. Кассьерра травмирован, Сергеев — приболел»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил выход нападающего Вильсона Изидора в стартовом составе команды на матч 16-го тура РПЛ против «Сочи» (3:0).

— Сергей Богданович, сегодня не было в стартовом составе ни Кассьерры, ни Сергеева. А итоге вышли с единственным оставшимся номинальным форвардом — Изидором. Рассматривали ли вы какие-то другие варианты, может быть, с переводом какого-то вингера в центр?

— Что касается группы атаки, да, у нас есть сложности. Кассьерра травмирован, Ваня Сергеев последние несколько дней чувствовал себя неважно и немного приболел. Поэтому на наш взгляд, он был не готов сегодня на 100 процентов. Поэтому из оставшихся вариантов был у нас Изидор, которого мы все-таки попробовали. Немножко он сыграл в контрольном матче против «Нефтчи» на этой позиции. Есть Андрей Мостовой, который уже выходил на позиции форварда. Поэтому два варианта были у нас, которые мы держали в голове. Не было бы этих, конечно, нужно было бы думать и кого-то еще выдвигать. Но на сегодняшний день это оптимальное расположение тех игроков, которые были в наличии.

— По итогам первого круга «Зенит» стал третьим с конца по голам со стандартов, а сегодня забил и вообще со стандартов были еще моменты. Это стечение обстоятельств, что «Зенит» забил со стандартов, или во время ноябрьской паузы усиленно их отрабатывали? И второй вопрос, почему у «Зенита» так мало голов со стандартов?

— Здесь сложно ответить на этот вопрос. Мы в прошлом сезоне достаточно много забивали. От многих факторов зависит: подачи, завершение от игроков, которые умеют хорошо играть на втором этаже — совокупность факторов. Когда в один год получается что-то, в другой не получается. В мою бытность то же самое. Были случаи, когда играя в качестве футболиста, были игроки, которые за один сезон по пять штрафных забивали, а в течение следующих трех ни одного. Как объяснить? Мастерство не пропало, но есть что-то определенное, что не позволяет. Естественно, мы должны работать, должны больше работать, чтобы этот аспект улучшать.

«Зенит» набрал 33 очка и возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Сочи» с 10 очками идет на последнем месте в чемпионате России.

В 17-м туре сине-бело-голубые сыграют с «Локомотивом», а сочинская команда — с «Крыльями Советов».

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
Вильсон Изидор
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
3
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
4
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
7
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

 12
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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Оренбург

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Спартак

 11 1 3
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