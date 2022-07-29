Шалимов — о поражение от «Краснодара»: «Три стандарта — три гола. А с игры у них ничего не было»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:3).

«Что не получилось? По росту превосходили их. Но все равно упустили игрока при угловом.

Пенальти? Про локти тоже говорили.

Я не могу вспомнить опасные моменты у наших ворот. Три стандарта — три гола. А с игры у них ничего не было.

С нашей стороны была хорошая игра. Но индивидуальные ошибки рушат все.

Замена Шатова? У него больной ахилл. Будем смотреть, пока неизвестно, что с ним», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».