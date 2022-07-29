Главный тренер «Краснодара» - о победе над «Уралом»: «По результату все устроило. По игре есть некоторые вопросы»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук подвел итоги матча 3-го тура РПЛ против «Урала» (3:1).

«По результату все устроило. По игре есть некоторые вопросы. Но на то есть объективные причины, так как в таких сочетаниях пока не играли.

Не ожидали, что «Урал» дома в пять защитников будет играть. Пришлось перестраиваться.

Опыт нельзя купить, ты его только приобретаешь. Все понятно.

Три удара в створ? Значит распорядились на сто процентов своими моментами», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».