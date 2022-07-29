Матч РПЛ «Урал» — «Краснодар» посетили 3 тысячи зрителей

«Краснодар» на выезде обыграл «Урал» в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Согласно протоколу на официальном сайте РПЛ, матч посетили 3 тысячи зрителей. Точное число — 2 997 человек.

В турнирной таблице «Краснодар» с четырьмя очками занимает седьмое место. «Урал», который не набрал ни одного очка за три встречи, идет на последнем, 16-м месте.

В следующем туре «Урал» 6 августа примет московский «Спартак». «Краснодар» в тот же день дома сыграет против столичного «Локомотива».