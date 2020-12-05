Главный тренер «Тамбова» рассказал о бойкоте и дальнейшем сохранении команды

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин перед матчем 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» рассказал о бойкоте встречи некоторыми игроками.

— Бойкот футболистов? Это история давно у нас продолжается. Ребята несколько раз предупреждали. Сегодня финальная точка кипения, — отметил Первушин в эфире «Матч Премьер».

— К чему это приведет?

-Ребята хотят обратить на себя внимание перед зимней паузой. Все преркасно понимают, что если сейчас они деньги не получат, то они не скоро их получат. Поэтому они так действуют. Они в праве это делать, ведь они играют за премиальные, за зарплату. А хвост все длиннее и длиннее.

Нам в любом случае надо готовить команду, в каком бы состоянии она ни была. Это очень тяжело. Я сам воспитанник тамбовского футбола. Никогда бы не поверил, что команда из Тамбова будет представлена в РПЛ.

Вся ситуация для меня не просто печальна, это катастрофа. Последние дни очень тяжелые в плане эмоций.

— Может случиться, что в весенней части «Тамбова» не будет?

— Я думаю, у нас очень инициативный спортивный директор. Он много усилий прикладывает, чтобы сохранить команду. В каком виде, мы пока не знаем. Думаю, что весенню часть доиграем. Надеюсь, что ходы ребят найдут отклик у губернатора и людей, которые обещали помогать.