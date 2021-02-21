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Главный тренер «Тамбова» рассказал, как будет формироваться команда

19:32
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Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал, как дальше будет формироваться команда.

— Целый ряд опытных игроков выразили желания сыграть за вашу команду. Воспринимаете ли всерьез такие заявления?

— Думаю, что скорее нет, чем да. Больше ориентируемся на молодых игроков из других топ-клубов. Большое спасибо хочется сказать ЦСКА, «Рубину». Они нам очень помогли с игроками.

— Как вы думаете, что будет дальше?

— Это все зависит только от нас. Будем тренироваться. Если удастся ребятам брать очки, то появится какой-то интерес. Будем выкладываться в каждом матче.

В пятницу Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что «Тамбов», испытывающий финансовые трудности, продолжит выступление в РПЛ и Кубке России. Клуб получил от РПЛ сумму, достаточную для разблокировки счетов, и реструктуризировал задолженность.

(Владимир Пушкарев)

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