«Краснодар» — «Сочи»: судья не удалил Берга. Арбитр неверно оценил фол форварда
19:22
На 62-й минуте матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу «Краснодар» — «Сочи» (1:2) ошибся арбитр Евгений Кукуляк. Судья не вынесший предупреждение Маркусу Бергу.
Нападающий действовал безрассудно, врезался в Жоаозинью и едва не нанес ему травму. Для краснодарца эта желтая карточка стала бы второй, и его следовало удалить.
Так как речь шла о невынесении предупреждения, видеоассистенты Виталий Мешков и Игорь Демешко не имели права вмешаться в действия Кукуляка.
(Александр Бобров)
21 февраля. Краснодар. «Краснодар» — «Сочи» — 1:2.
21 февраля. Краснодар. «Краснодар» — «Сочи» — 1:2. Фото photo.khl.ru
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала
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