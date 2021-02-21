На 62-й минуте матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу «Краснодар» — «Сочи» (1:2) ошибся арбитр Евгений Кукуляк. Судья не вынесший предупреждение Маркусу Бергу.

Нападающий действовал безрассудно, врезался в Жоаозинью и едва не нанес ему травму. Для краснодарца эта желтая карточка стала бы второй, и его следовало удалить.

Так как речь шла о невынесении предупреждения, видеоассистенты Виталий Мешков и Игорь Демешко не имели права вмешаться в действия Кукуляка.

(Александр Бобров)

21 февраля. Краснодар. «Краснодар» — «Сочи» — 1:2.