Российский композитор, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение красно-белых в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:2).

«Статистика статистикой, но «Спартак» по делу проиграл «Краснодару». Мне очень обидно за отмененные голы, но «Спартак» не настроился на эту игру. После «Динамо» все было здорово, казалось, что «Краснодар» ослабевший. Но они показали хорошую комбинационную игру. А с этим судьей у «Спартака» давно не ладится, его решения бывают огорчительными. Допускаю, что все было в рамках правил, но вот так и получилось, что незабитые голы и пенальти сыграли свою роль», — сказал Пресняков «СЭ».

«Спартак» после этой встречи занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» — на пятой строчке.