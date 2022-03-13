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Сегодня, 21:39

Пресняков — о поражении от «Краснодара»: «С этим судьей у «Спартака» давно не ладится»

Владимир Пресняков-старший считает, что «Спартак» по делу проиграл «Краснодару»
Георгий Скобликов

Российский композитор, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение красно-белых в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:2).

«Статистика статистикой, но «Спартак» по делу проиграл «Краснодару». Мне очень обидно за отмененные голы, но «Спартак» не настроился на эту игру. После «Динамо» все было здорово, казалось, что «Краснодар» ослабевший. Но они показали хорошую комбинационную игру. А с этим судьей у «Спартака» давно не ладится, его решения бывают огорчительными. Допускаю, что все было в рамках правил, но вот так и получилось, что незабитые голы и пенальти сыграли свою роль», — сказал Пресняков «СЭ».

«Спартак» после этой встречи занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» — на пятой строчке.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
13 мар, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:2
Краснодар
Голы
Сперцян, 5 (0:1), Промес, 38 (1:1), Сперцян, 86 (1:2)
Спартак
Селихов Кофрие (Зобнин, 90) Жиго Айртон Джикия Мозес (Хлусевич, 64) Бакаев (Ларссон, 75) Мартинс Умяров (Соболев, 90) Николсон Промес
Краснодар
Сафонов Сорокин Мартынович Чернов Манелов (Газинский, 73) Петров Ионов (Якимов, 90+6) Черников Сперцян Кривцов Ильин (Попов, 90+1)
Предупреждения
Умяров 43’, Николсон 44’  -  Черников 31’
Судьи
Кукуляк (Калуга) Большаков (Санкт-Петербург) Иванов (Кострома)
ВАР
Москалев (Воронеж) Данченко (Уфа)
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
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 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
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14.03 19:00
Рубин – Ростов
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