Ваноли: «Мне действительно нравится, что у меня в «Спартаке» такое большое количество молодых игроков»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли оценил игру команды в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Нам противостояла очень сильная команда и они продемонстрировали свою силу, выиграв чемпионат. Конечно, любой тренер хотел бы, чтоб его команда владела мячом, комбинировала, но тем не менее есть поле и все происходит на нем. Давайте не забывать, что между нашими командами была очень большая разница в 27 очков в турнирной таблице и нам тоже надо было нивелировать. Поэтому то, что получилось мы показали на поле», — сказал Ваноли в интервью YouTube-каналу «Спартака».

Также главный тренер красно-белах поделился мнением о молодых игроках команды.

«Мне действительно нравится, что у меня в команде такое большое количество молодых игроков. На мой взгляд, ребята выкладываются полностью, в каждом моменте пытаются отдать себя на максимум и мне это нравится. Они, конечно, должны понимать, что такое «Спартак» и для них этого иногда бывает не так просто, потому что в таком клубе нужно побеждать всегда», — добавил Ваноли.

«Спартак» в 29 матчах набрал 38 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.