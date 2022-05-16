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Ваноли: «Мне действительно нравится, что у меня в «Спартаке» такое большое количество молодых игроков»

Ваноли заявил, что ему нравится работать с молодыми игроками «Спартака»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Паоло Ваноли.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли оценил игру команды в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Нам противостояла очень сильная команда и они продемонстрировали свою силу, выиграв чемпионат. Конечно, любой тренер хотел бы, чтоб его команда владела мячом, комбинировала, но тем не менее есть поле и все происходит на нем. Давайте не забывать, что между нашими командами была очень большая разница в 27 очков в турнирной таблице и нам тоже надо было нивелировать. Поэтому то, что получилось мы показали на поле», — сказал Ваноли в интервью YouTube-каналу «Спартака».

Также главный тренер красно-белах поделился мнением о молодых игроках команды.

«Мне действительно нравится, что у меня в команде такое большое количество молодых игроков. На мой взгляд, ребята выкладываются полностью, в каждом моменте пытаются отдать себя на максимум и мне это нравится. Они, конечно, должны понимать, что такое «Спартак» и для них этого иногда бывает не так просто, потому что в таком клубе нужно побеждать всегда», — добавил Ваноли.

«Спартак» в 29 матчах набрал 38 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4QKX1Wyx2zQ
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Паоло Ваноли
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3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
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 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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