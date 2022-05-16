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Агент Глебова заявил, что его подопечного все устраивает в «Ростове»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Павел Банатин, агент Данилы Глебова, заявил, что его подопечный комфортно чувствует себя в «Ростове».

«Глебов чувствует себя комфортно в «Ростове». На данный момент его все устраивает. В команде сложился отличный коллектив, с ней работает прекрасный тренерский штаб. Ждем последний тур, дальше отпуск, после чего станет понятно, что будет в следующем сезоне», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 22-летний Глебов сыграл за «Ростов» 30 матчей, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-glebova-danil-chuvstvuet-sebya-komfortno-v-rostove-na-danny-j-moment-ego-vse-ustraivaet/
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