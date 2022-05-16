Стало известно, когда Юсуф Языджи может покинуть расположение ЦСКА

Агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи Адам Чебеджи ответил на вопрос «СЭ» о возможном отъезде игрока из России до завершения сезона в чемпионате России.

«Да, действительно Языджи пропустит последний матч из-за проблем со спиной. Но мы сейчас находимся в России и пока не собираемся улетать. Как только закончится сезон, Языджи, как и все иностранные игроки, улетит домой в отпуск», — сказал Чебеджи «СЭ».

Ранее сообщалось, что у Языджи обострилась проблема со спиной. Полузащитник остался в Москве для прохождения обследования.

В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник, арендованный зимой у «Лилля», забил 8 голов в 12 матчах за армейский клуб.