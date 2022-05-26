Ваноли не ощущает давления со стороны руководства «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в интервью «СЭ» заявил, что не ощущает давления со стороны руководства московского клуба.

— Вы ощущаете давление и отсутствие терпения со стороны руководства «Спартака»?

— Нет, такого нет. Послушайте, я прекрасно понимаю этот путь и уверен в себе. Тем не менее порой с вашей стороны — со стороны журналистов — идет чрезмерная критика. И футболистам это не помогает. Я понимаю, что они должны пройти через трудности и страдания, но порой хочется большего конструктива от СМИ.

— В «Спартаке» все может поменяться очень быстро. У вас есть ощущение, что вы здесь всерьез и надолго?

— Начиная новую работу, я живу не одним днем, а стараюсь выстроить долгосрочную перспективу. Разумеется, я не знаю, сколько проработаю в «Спартаке». Однако мне хочется оставить после себя что-то существенное. Сейчас мы работаем над всеми компонентами игры. И задача состоит в том, чтобы в следующем сезоне команда была конкурентоспособной и могла приносить радость болельщикам. Считаю, в этом сезоне игроки доказали, что у них есть потенциал. Это доказывает и результат в Лиге Европы, где они заняли первое место в сложной группе. Это доказывает и выход в финал Кубка, чего не было много лет. Да и последний матч с «Зенитом» — тоже.

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года, сменив на этом посту португальца Руя Виторию, покинувшего клуб по соглашению сторон.