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Сегодня, 08:35

Ваноли не ощущает давления со стороны руководства «Спартака»

Артем Калинин
,  
Олег Кошелев
Читать «СЭ» в
Паоло Ваноли.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в интервью «СЭ» заявил, что не ощущает давления со стороны руководства московского клуба.

— Вы ощущаете давление и отсутствие терпения со стороны руководства «Спартака»?

— Нет, такого нет. Послушайте, я прекрасно понимаю этот путь и уверен в себе. Тем не менее порой с вашей стороны — со стороны журналистов — идет чрезмерная критика. И футболистам это не помогает. Я понимаю, что они должны пройти через трудности и страдания, но порой хочется большего конструктива от СМИ.

— В «Спартаке» все может поменяться очень быстро. У вас есть ощущение, что вы здесь всерьез и надолго?

— Начиная новую работу, я живу не одним днем, а стараюсь выстроить долгосрочную перспективу. Разумеется, я не знаю, сколько проработаю в «Спартаке». Однако мне хочется оставить после себя что-то существенное. Сейчас мы работаем над всеми компонентами игры. И задача состоит в том, чтобы в следующем сезоне команда была конкурентоспособной и могла приносить радость болельщикам. Считаю, в этом сезоне игроки доказали, что у них есть потенциал. Это доказывает и результат в Лиге Европы, где они заняли первое место в сложной группе. Это доказывает и выход в финал Кубка, чего не было много лет. Да и последний матч с «Зенитом» — тоже.

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года, сменив на этом посту португальца Руя Виторию, покинувшего клуб по соглашению сторон.

Паоло Ваноли. «Вернуться в «Лужники» — это судьба. Благодарен «Спартаку» за такую возможность». Большое интервью Паоло Ваноли
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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Ваноли видит прогресс в игре «Спартака»
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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