Ваноли рассказал о сильных и слабых сторонах Зелимхана Бакаева

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в интервью «СЭ» рассказал о сильных сторонах полузащитника команды Зелимхана Бакаева, а также назвал вещи, в которых футболисту нужно прибавлять.

«У него взрывной характер, но он очень искренний человек. Бака мне нравится. Однако нельзя отрицать, что ему еще нужно расти и прибавлять. Прибавлять, прежде всего, психологически. Прибавлять в понимании того, что футбол — это командный вид спорта. Мы выигрываем и проигрываем вместе. Команда всегда в приоритете. Порой на поле он теряет много сил впустую. Нужно понимать, когда надо сыграть на команду, когда — индивидуально, когда — в два касания. Этого Баке недостает. Он порой действует чрезмерно инстинктивно. А современный футбол и футбол в будущем будет совершенно другим: организованным, запрограммированным. Тем не менее нельзя не отметить прогресс Бакаева. Я им доволен», — сказал Ваноли.

Зелимхан Бакаев является воспитанником системы «Спартака». В первой команде дебютировал в 2015 году. Контракт 25-летнего футболиста со «Спартаком» истекает в июне. На данный момент стороны не ведут переговоров о продлении соглашения.