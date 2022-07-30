В «Локомотиве» заявили, что «Аталанта» пытается найти возможность не осуществлять перечисления за Миранчука

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о ситуации с выплатами за полузащитника Алексея Миранчука со стороны «Аталанты».

По словам функционера, итальянский клуб пытается сделать все, чтобы не переводить средства за 26-летнего россиянина.

«Если говорить прямо, то основная позиция «Аталанты» — найти повод, чтобы сейчас не осуществлять перечисления. Они его нашли в виде санкций ЕС и сейчас пытаются держаться этой позиции, ссылаясь на форс-мажорную ситуацию», — приводит «Чемпионат» слова Леонченко.

24 июля Леонченко заявил, что «Локомотив» подал иск в ФИФА на «Аталанту» по выплатам за Миранчука.

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. С тех пор футболист забил 9 голов и сделал 7 результативных передач в 56 матчах за бергамасков.