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Леонченко: «Позиция «Аталанты» — найти повод не осуществлять перечисления за Миранчука»

В «Локомотиве» заявили, что «Аталанта» пытается найти возможность не осуществлять перечисления за Миранчука
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о ситуации с выплатами за полузащитника Алексея Миранчука со стороны «Аталанты».

По словам функционера, итальянский клуб пытается сделать все, чтобы не переводить средства за 26-летнего россиянина.

«Если говорить прямо, то основная позиция «Аталанты» — найти повод, чтобы сейчас не осуществлять перечисления. Они его нашли в виде санкций ЕС и сейчас пытаются держаться этой позиции, ссылаясь на форс-мажорную ситуацию», — приводит «Чемпионат» слова Леонченко.

24 июля Леонченко заявил, что «Локомотив» подал иск в ФИФА на «Аталанту» по выплатам за Миранчука.

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. С тех пор футболист забил 9 голов и сделал 7 результативных передач в 56 матчах за бергамасков.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4771369-leonchenko-poziciya-atalanty-najti-povod-ne-osuschestvlyat-perechisleniya-za-miranchuka.html

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Локомотив

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
Алексей Миранчук
Владимир Леонченко
Футбол
РПЛ
ФК Аталанта
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
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31.07 17:30
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Батраз Гурциев

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Зенит

 2
Даниил Уткин

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Ростов

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И К Ж
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Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
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Краснодар

 2 1 0
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Алексис Бека Бека

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 2 0 1
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