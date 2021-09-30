Гильерме дисквалифицирован на два матча за грубый фол в матче с «Химками»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме за грубый фол в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (0:0).

На 53-й минуте встречи голкипер железнодорожников получил красную карточку после того, как на выходе ударил форварда химчан Кемаля Адеми прямой ногой в область бедра. КДК принял решение дисквалифицировать Гильерме на два матча премьер-лиги.

Таким образом, Гильерме пропустит два следующих матча «Локомотива» в чемпионате России против «Ростова» (3 октября) и «Рубина» (16 октября).