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Гильерме дисквалифицирован на два матча за грубый фол в матче с «Химками»

15:31
Маринато Гильерме. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Маринато Гильерме. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме за грубый фол в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (0:0).

На 53-й минуте встречи голкипер железнодорожников получил красную карточку после того, как на выходе ударил форварда химчан Кемаля Адеми прямой ногой в область бедра. КДК принял решение дисквалифицировать Гильерме на два матча премьер-лиги.

Таким образом, Гильерме пропустит два следующих матча «Локомотива» в чемпионате России против «Ростова» (3 октября) и «Рубина» (16 октября).

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