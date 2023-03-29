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Сегодня, 12:00

Карпин — о споре с Байрамяном: «Буду счастлив проиграть!»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин в интервью «СЭ» рассказал о споре с полузащитником Хореном Байрамяном. Напомним, тренер и футболист заключили пари: если клуб финиширует в тройке, Карпин сбривает свои волосы, если нет, то Байрамян.

— У вас есть действующий спор с Байрамяном: если «Ростов» финиширует в топ-3, стрижетесь вы, если ниже — Хорен. Перед отъездом в сборную ваши позиции ухудшились — клуб уже второй.

— Как думаете, буду ли я счастлив проиграть этот спор?

— Конечно. Первое время можно не выходить из дома или носить головной убор.

— Ничего страшного! Буду счастлив. В этом споре я при любом исходе не в проигрыше. Поэтому и поспорил, ха-ха!

— У Хорика в случае поражения урон побольше.

— Да, там, наверное, получится не очень приятное зрелище!

— Все гадали, выпадет ли «Ростов» из топ-3, а вы, наоборот, поднялись. Удивлены, что так поменялся расклад сил?

— Я этому удивляюсь с начала сезона.

— То есть сюрпризом это не стало?

— Скажем так: сюрприз продолжается!

Полностью интервью с Валерием Карпиным читайте здесь.

Валерий Карпин
Хорен Байрамян
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
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Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
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