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Судейство

Сегодня, 11:52

Названы арбитры матчей 21-го тура РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

1 апреля (суббота)

«Динамо» — «Сочи»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Хамид Талаев; резервный судья — Игорь Панин; ВАО- Кирилл Левников; АВАР- Денис Березнов; инспектор — Эдуард Малый.

«Пари НН» — «Локомотив»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР- Максим Гаврилин; инспектор — Виктор Кулагин.

«Спартак» — «Ахмат»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Сергей Мацюра.

«Зенит» — «Урал»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Андрей Образко; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Сергей Чебан; АВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Николай Левников.

2 апреля (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Оренбург»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Химки» — «Краснодар»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Антон Кобзев, Илья Елеференко; резервный судья — Евгений Турбин; ВАР — Роман Сафьян; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Юрий Баскаков.

«Факел» — ЦСКА: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Артур Федоров; ВАР — Игорь Панин; АВАР — Егор Болховитин; инспектор — Сергей Мартынов.

«Ростов» — «Торпедо»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Дмитрий Семенов; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Игорь Синер.

Источник: РФС
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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Дмитрий Баринов

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Локомотив

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