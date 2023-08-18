Главный тренер «Рубина» Рахимов может быть отправлен в отставку в случае поражения от «Крыльев Советов»

Cудьба главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова зависит от матча 5-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». В случае поражения казанской команды тренер, скорее всего, будет уволен, сообщает Sport24.

Отмечается, что если «Рубин» в матче против самарцев добьется положительного результата — победы или ничьей, дальнейшая судьба 58-летнего специалиста в клубе будет зависеть от игры с «Динамо».

Рахимов возглавил «Рубин» в апреле 2023 года. Под его руководством казанская команда по итогам сезона-2022/23 вышла в РПЛ, где набрала 2 очка в 4 играх.

Матч между «Рубином» и «Крыльями» в рамках 5-го тура чемпионата России пройдет 18 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.