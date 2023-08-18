Тукманов считает, что Ромащенко будет непросто работать в «Ахмате»

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов поделился мыслями о возможном назначении Мирослава Ромащенко на пост главного тренера «Ахмата».

«Сложно сказать, справится ли Ромащенко в «Ахмате». В этой ситуации рискуют обе стороны — Ромащенко и «Ахмат». Регион достаточно специфический. Ромащенко будет непросто там работать. Он не имеет большого опыта работы главным тренером с командами Премьер-Лиги. «Ахмат» находится внизу турнирной таблицы. Это будет накладывать на Мирослава излишнюю нервозность. Он был в тренерском штабе Черчесова, но главным тренером Ромащенко не работал. Пожелаем ему удачи, хотя это риск с обеих сторон», — приводит «РБ Спорт» слова Тукманова.

17 августа «СЭ» стало известно о том, что Ромащенко близок к заключению соглашения с грозненским клубом. Позже спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев допустил назначение 49-летнего специалиста в клуб.

По итогам четырех туров «Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 3 очка.