Слуцкий высказался о троллинге после вылета «Рубина» в ФНЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о троллинге в свой адрес после вылета казанского клуба в ФНЛ.

— Божовича никто не троллит. Сколько у него было команд, но не троллят. Хотя достижений поменьше, чем у вас.

— Я сталкиваюсь с этим все свою жизнь, — сказал Слуцкий в эфире на YouTube-канале Василия Уткина. — У меня никогда не было нормальных оценок. Это касается не только общественной реакции, но и внутренних вещей. Никогда не будет нейтральной оценки, даже если вы спросите у игроков. Есть либо преувеличенная оценка, либо наоборот.

— Нет мысли, чтобы в будущем быть менее открытым.

— Конечно, нет! Почему я должен менять то, что мне нравится. Как события, которые мы давно записывали, клипы связаны с результатом? — сказал Слуцкий в эфире на YouTube-канале Василия Уткина.