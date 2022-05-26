Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 18:41

Слуцкий рассказал о первых впечатлениях после вылета «Рубина» в ФНЛ

Мария Куцубеева
,  
Екатерина Звенигородская
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о первых впечатлениях после вылета казанского клуба в ФНЛ.

— Закончилась игра с «Уфой». Вы пришли на пресс-конференцию, Как прошел потом ваш вечер?

— Ничего нового, нужно было понять многие моменты, — сказал Слуцкий в эфире на YouTube-канале Василия Уткина. — Ко мне сын прилетал на игру, мы с ним общались, пытались отвлечься, а уже со следующего дня пошла работа.

— А когда накатило-то?

— Не накатывало. Дело в том, что накатило гораздо раньше, когда у тебя была команда, которая готова к очень большим свершениям, а потом в одну секунду по ходу сезона ее сезона, тогда накатывало. Тогда было бешенство, все стадии. В конце я уже все прекрасно понимал. Когда у тебя в общей группе тренируется 4 футболиста, мне это напомнило 2004 год в «Уралане», первый мой опыт после дублирующих составов, мы несколько матчей провели с составом из 9 человек, с третьим вратарем в поле и с калмыцким футболистом который был родственником одного из членов правительства. Вот это мне все напомнило. Я пытался выжать максимально из тех ребят, кто остался и сохранить минимально лицо в этой по существу безнадежной ситуации.

—Как можно назвать ситуацию безысходной, когда шансы еще оставались.

—Да, шансы сохраняются. Мы сделали все. Большие видели. Спасибо, что пришли на стадион. Это реальность, если бы нам пришлось играть стыки, то те, кто вышел бы в составе, было бы еще минус три игрока? Почему? У нас Ломовицкий, Самошников и Апшацев.

«Рубин» занял 15-е место с 29 очками в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2021/22 и вылетел в ФНЛ.

РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как избавиться от мешков под глазами?
Получал бутылкой по голове, закладывал своих футболистов и выиграл первый кубок Лиги конференций. Моуринью — король скандалов
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Рубин» в ФНЛ: какие будут трансферы, кто покинет Казань, что с бюджетом и стадионом?
Агент Кучаева сообщил, что футболист вернулся в ЦСКА после аренды в «Рубине»
«Спартак» получил деньги от УЕФА за выступления в Лиге Европы
«Ростов» направил в «Зенит» предложение по выкупу полузащитника Щетинина
Ротенберг отреагировал на информацию о возможном уходе Федотова из «Сочи»
Лещенко — о Федотове: «Если уйдет Шварц, это было бы хорошим приобретением для «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Кучаева сообщил, что футболист вернулся в ЦСКА после аренды в «Рубине»

Слуцкий высказался о троллинге после вылета «Рубина» в ФНЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости