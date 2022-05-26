Слуцкий рассказал о первых впечатлениях после вылета «Рубина» в ФНЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о первых впечатлениях после вылета казанского клуба в ФНЛ.

— Закончилась игра с «Уфой». Вы пришли на пресс-конференцию, Как прошел потом ваш вечер?

— Ничего нового, нужно было понять многие моменты, — сказал Слуцкий в эфире на YouTube-канале Василия Уткина. — Ко мне сын прилетал на игру, мы с ним общались, пытались отвлечься, а уже со следующего дня пошла работа.

— А когда накатило-то?

— Не накатывало. Дело в том, что накатило гораздо раньше, когда у тебя была команда, которая готова к очень большим свершениям, а потом в одну секунду по ходу сезона ее сезона, тогда накатывало. Тогда было бешенство, все стадии. В конце я уже все прекрасно понимал. Когда у тебя в общей группе тренируется 4 футболиста, мне это напомнило 2004 год в «Уралане», первый мой опыт после дублирующих составов, мы несколько матчей провели с составом из 9 человек, с третьим вратарем в поле и с калмыцким футболистом который был родственником одного из членов правительства. Вот это мне все напомнило. Я пытался выжать максимально из тех ребят, кто остался и сохранить минимально лицо в этой по существу безнадежной ситуации.

—Как можно назвать ситуацию безысходной, когда шансы еще оставались.

—Да, шансы сохраняются. Мы сделали все. Большие видели. Спасибо, что пришли на стадион. Это реальность, если бы нам пришлось играть стыки, то те, кто вышел бы в составе, было бы еще минус три игрока? Почему? У нас Ломовицкий, Самошников и Апшацев.

«Рубин» занял 15-е место с 29 очками в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2021/22 и вылетел в ФНЛ.