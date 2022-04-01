Леонид Слуцкий ушел от вопроса об уходе Хвичи Кварацхелии из «Рубина»
Слуцкий не стал раскрывать детали разговора с ушедшем из «Рубина» Кварацхелией
Главный тренер «Рубина» после матча 23-го тура чемпионата России с «Химками» (2:3) прокомментировал уход из команды Хвичи Кварацхелии.
«Мы разговаривали до и после. Оставлю содержимое этого разговора при себе.
Ин Бом и Абильдгор? Пока ждите официальной информации. Пока нечего сказать», — сказал Слуцкий.
31 марта спортивный директор батумского «Динамо» Ладо Двалишвили заявил, что полузащитник подписал двухлетний контракт с клубом. Кварацхелия перешел в «Рубин» из «Локомотива» летом 2019 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
14
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
15
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
16
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|- : -
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|- : -
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7
Новости