Леонид Слуцкий ушел от вопроса об уходе Хвичи Кварацхелии из «Рубина»

Слуцкий не стал раскрывать детали разговора с ушедшем из «Рубина» Кварацхелией

Главный тренер «Рубина» после матча 23-го тура чемпионата России с «Химками» (2:3) прокомментировал уход из команды Хвичи Кварацхелии.

«Мы разговаривали до и после. Оставлю содержимое этого разговора при себе.

Ин Бом и Абильдгор? Пока ждите официальной информации. Пока нечего сказать», — сказал Слуцкий.

31 марта спортивный директор батумского «Динамо» Ладо Двалишвили заявил, что полузащитник подписал двухлетний контракт с клубом. Кварацхелия перешел в «Рубин» из «Локомотива» летом 2019 года.