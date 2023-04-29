Карпин: «После матча говорил с судьями про футбол. Много претензии к арбитрам»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничью со «Спартаком» (1:1) в 25-м туре РПЛ. Дончане пропустили ответный мяч в добавленное время, после финального свистка Карпин вышел на поле и был удален главным арбитром Кириллом Левниковым.

— Довольны как действовала команда?

— Если не брать результат, то доволен. Горжусь. Счастлив. Горжусь игроками, которые вышли сегодня на поле. Равные две команды абсолютно. Горжусь игроками прежде всего.

— Ожидали ли, что Селява может так пробить?

— Не ожидал.

— О чем разговаривали с судьями?

— Про футбол. Много претензий было. Главная претензия — что человек бежит к мячу, ему не дают к мячу подобраться, а на наши ворота идет атака. Вы спрашиваете хрень какую-то, сами не видите? Ну так вы про это говорите, а не я. Почему вы нас про это спрашиваете? Я сейчас про них буду говорить, еще и дисквалификацию получу.

— В самом начале «Спартак» принимал высокий прессинг. И вы испытывали трудности. Это связано с вашим переездом?

— С физикой не связано. Было бы связано, если бы устали во втором тайме. Связано с нервозностью, большим желанием. Была нервозность. Играть на выезде у «Спартака» так — горжусь. Даже при том, что многое, что хотелось не получалось.