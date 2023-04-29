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Судейство

29 апреля, 21:48

«Спартак» — «Ростов»: судья нарушил инструкции — он ошибочно дал спартаковцам выполнить угловой удар. Почему так поступил Левников?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Главный арбитр матча «Спартак» — «Ростов» Кирилл Левников.
Кирилл Левников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
«Спартак» — «Ростов».
«Спартак» — «Ростов».
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В конце матча 25-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ростов» (1:1) арбитр Кирилл Левников поступил вопреки инструкциям и дал красно-белым выполнить два угловых удара, после чего в итоге спартаковцы сравняли счет.

Как стало известно «СЭ», на февральских сборах российским судьям дано такое указание: когда в добавленное судьей время не было травм и оказания помощи игрокам, не было замен, проблем с технологией ВАР, вызвавших потери каких-то секунд или минут, и если при уходе мяча на угловой это время еще не истекло, то надо дать возможность выполнить этот угловой удар. Но если нет таких временных потерь и добавленное время истекло до того момента, как мяч покинул пределы поля на угловой, то в этом случае судья должен дать свисток на окончание первого тайма или матча.

Первый раз мяч вылетел за пределы поля от футболиста «Ростова», когда на телехронометре значились 93 минуты и 1 секунда. То есть добавленное время уже истекло. Никаких упомянутых выше временных потерь не было. Левников тем не менее не дал финальный свисток.

«Спартак» — «Ростов».
«Спартак» — «Ростов».

Второй раз мяч вылетел за пределы поля от футболиста «Ростова», когда на телехронометре значились 93 минуты и 17 секунд. То есть добавленное время уже истекло. Но Левников тем не менее опять не дал финальный свисток.

В итоге «Спартак» сравнял счет.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
29 апр, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:1
Ростов
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Кирилл Левников
310
239
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 0 : 2
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 5
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 1 : 3
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 1 : 1
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 1 : 1
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 1 : 0
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 3 : 1
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 5 : 1
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