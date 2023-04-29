«Спартак» — «Ростов»: судья нарушил инструкции — он ошибочно дал спартаковцам выполнить угловой удар. Почему так поступил Левников?
В конце матча 25-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ростов» (1:1) арбитр Кирилл Левников поступил вопреки инструкциям и дал красно-белым выполнить два угловых удара, после чего в итоге спартаковцы сравняли счет.
Как стало известно «СЭ», на февральских сборах российским судьям дано такое указание: когда в добавленное судьей время не было травм и оказания помощи игрокам, не было замен, проблем с технологией ВАР, вызвавших потери каких-то секунд или минут, и если при уходе мяча на угловой это время еще не истекло, то надо дать возможность выполнить этот угловой удар. Но если нет таких временных потерь и добавленное время истекло до того момента, как мяч покинул пределы поля на угловой, то в этом случае судья должен дать свисток на окончание первого тайма или матча.
Первый раз мяч вылетел за пределы поля от футболиста «Ростова», когда на телехронометре значились 93 минуты и 1 секунда. То есть добавленное время уже истекло. Никаких упомянутых выше временных потерь не было. Левников тем не менее не дал финальный свисток.
Второй раз мяч вылетел за пределы поля от футболиста «Ростова», когда на телехронометре значились 93 минуты и 17 секунд. То есть добавленное время уже истекло. Но Левников тем не менее опять не дал финальный свисток.
В итоге «Спартак» сравнял счет.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|28.04
|20:00
|
Динамо – Факел
|0 : 2
|29.04
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 5
|29.04
|16:30
|
Ахмат – ЦСКА
|1 : 3
|29.04
|19:00
|
Краснодар – Урал
|1 : 1
|29.04
|19:30
|
Спартак – Ростов
|1 : 1
|30.04
|14:00
|
Оренбург – Пари НН
|1 : 0
|30.04
|16:30
|
Сочи – Торпедо
|3 : 1
|30.04
|19:00
|
Локомотив – Химки
|5 : 1
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5