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Карпин о ничьей с «Динамо»: «1:1 — нормальный результат по сегодняшней игре»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил результат матча 14-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:1).

— Вы сегодня играли с командой, которая последнее время много забивает и много пропускает. С задачей не пропустить много справились, но почему не преуспели в созидании?

— Если вы следите за нами, то знаете, что у нас проблемы те же, только наоборот: много пропускаем и мало забиваем. Поэтому 1:1 — нормальный результат по сегодняшней игре. Удовлетворения нет, очки нужны, опять не выиграли. «Динамо» борется наверху, как минимум получили физическую нагрузку.

— Стакан наполовину полон?

— 50 на 50.

«Динамо» с 27 очками сохраняет четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (14) поднялся на восьмую строчку. Команда Валерия Карпина продлила безвыигрышную серию во всех турнирах до 8 матчей.

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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1.11 19:00
Динамо – Ростов
 1 : 1
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 - : -
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 - : -
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
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Зенит

 7
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Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
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Зенит

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Зенит

 6
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Локомотив

 6
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Динамо Мх

 5 1 0
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