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Сегодня, 21:21

Карпин: «Глебову у нас нет замены, поэтому решили сыграть в пять защитников»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал отсутствие полузащитника клуба Данила Глебова в матче 14-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1).

Глебова пропускал игру из-за перебора желтых карточек.

— Почему отказались от розыгрыша мяча от ворот и перешли на 5 защитников? Это связано с отсутствием Глебова?

— То, что отошли от розыгрыша, уже до этого два матча такие же были. Ничего нового. Это больше связано с вратарями, а не с Глебовым. Глебову у нас нет замены, поэтому решили сыграть в пять защитников.

— Слышали поддержку фанатов «Ростова», это вас мотивирует?

— Слышал. Приятно, конечно, но очков не добавляет. Спасибо, но лучше бы очки дали.

«Ростов» (14) занимает восьмое место в таблице РПЛ. Команда Карпина продлила безвыигрышную серию во всех турнирах до 8 матчей.

В следующем туре РПЛ ростовчане сыграют 9 ноября против «Химок».

Валерий Карпин
Данил Глебов
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
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