Главный тренер «Пари НН» Шпилевский: «Я вижу российский чемпионат очень-очень сильным»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский рассказал, что считает российский чемпионат сильным и качественным.

«Я вижу российский чемпионат очень-очень сильным, очень-очень качественным. Конечно, не хватает еврокубков, думаю, для всех клубов. Но в целом я вижу шаг вперед, и я стараюсь здесь то, что мне предоставлено, из этих условий, которые здесь мы имеем, максимально выжать. И, надеюсь, это не останется когда-нибудь... Я не говорю, что я завтра собираюсь покидать клуб, но когда-нибудь, конечно... Хочется мне дальше расти и уже доказывать на более высшем уровне», — цитирует Шпилевского пресс-служба клуба.

После 18 туров «Пари НН» с 14 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.