Васин не считает, что рано закончил карьеру: «Столько операций и травм»

Бывший футболист сборной России и ЦСКА Виктор Васин заявил, что не жалеет о решении завершить карьеру.

«Я закончил карьеру в 35 лет. Столько операций и травм... Нет, точно не было чувства, что рано закончил», — приводит слова Васина Odds.ru.

Также экс-футболист рассказал о жизни после завершения карьеры.

«Пытаюсь адаптироваться к пенсионной жизни, воспитываю детей, параллельно пытаюсь двигаться в разных проектах, связанных с коммерческой недвижимостью. Пытаемся как-то развиваться с ребятами. На данный момент свое будущее с футболом не связываю. Не то чтобы я насытился футболом, просто в текущий период не особо себя вижу тренером. Плюс у меня нет сильной тяги идти учиться и тратить на это год-два своей жизни. Возможно, что-то изменится в будущем», — заявил Васин.

Васин объявил о завершении профессиональной карьеры в сентябре 2024 года в возрасте 35 лет. Он является трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.