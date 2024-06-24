Илич: «Выходил в город три-четыре раза. Я — трудоголик»
Главный тренер «Пари НН» Саша Илич в интервью «СЭ» рассказал о жизни в Нижнем Новгороде.
— Вы в команде полтора месяца. Как вам живется в Нижнем?
— Если честно, я выходил в город три-четыре раза. Но это нормально, потому что было много работы. Нужно было много общаться со штабом, персоналом и игроками. Я лишь однажды был в кафе в центре города. Надеюсь, в следующем сезоне будет больше времени, чтобы посмотреть город.
— Вы трудоголик?
— Да. У нас был действительно непростой период, когда нужно было много работать.
— Вы говорили, что хотите прогрессировать в русском языке. Заметил, что уже очень хорошо понимаете русскую речь. Начали учить?
— Репетитора не нанимал. Но языки схожи. Спустя месяц здесь я понимаю русскую речь, но говорить пока не могу. Возможно, позже плотно займусь изучением.
— Вы не собираетесь перевозить семью в Нижний? По-прежнему живете здесь один?
— Моя семья в Белграде. Они приезжают. Но жить вместе мы сейчас не можем, потому что мои дети ходят в школу. У меня дочь и сын. У сына тоже есть друзья. К тому же в Сербии он занимается футболом. Так что пока возможности жить вместе с семьей нет.
Илич был назначен главным тренером команды 4 мая. В завершившемся сезоне чемпионата России «Пари НН» финишировал 13-м. В стыковых матчах команда обыграла тульский «Арсенал» (1:2, 2:0) и сохранила прописку в РПЛ.
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2
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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