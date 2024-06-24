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Илич: «Выходил в город три-четыре раза. Я — трудоголик»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Саша Илич в интервью «СЭ» рассказал о жизни в Нижнем Новгороде.

— Вы в команде полтора месяца. Как вам живется в Нижнем?

— Если честно, я выходил в город три-четыре раза. Но это нормально, потому что было много работы. Нужно было много общаться со штабом, персоналом и игроками. Я лишь однажды был в кафе в центре города. Надеюсь, в следующем сезоне будет больше времени, чтобы посмотреть город.

— Вы трудоголик?

— Да. У нас был действительно непростой период, когда нужно было много работать.

— Вы говорили, что хотите прогрессировать в русском языке. Заметил, что уже очень хорошо понимаете русскую речь. Начали учить?

— Репетитора не нанимал. Но языки схожи. Спустя месяц здесь я понимаю русскую речь, но говорить пока не могу. Возможно, позже плотно займусь изучением.

— Вы не собираетесь перевозить семью в Нижний? По-прежнему живете здесь один?

— Моя семья в Белграде. Они приезжают. Но жить вместе мы сейчас не можем, потому что мои дети ходят в школу. У меня дочь и сын. У сына тоже есть друзья. К тому же в Сербии он занимается футболом. Так что пока возможности жить вместе с семьей нет.

Илич был назначен главным тренером команды 4 мая. В завершившемся сезоне чемпионата России «Пари НН» финишировал 13-м. В стыковых матчах команда обыграла тульский «Арсенал» (1:2, 2:0) и сохранила прописку в РПЛ.

Саша Илич. «Это был тяжелейший месяц в моей карьере». Интервью тренера «Пари НН» Саши Илича
Саша Илич
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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