Кафанов назвал прошлый сезон лучшим в карьере Максименко
Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов в интервью «РБ Спорт» поделился мнением об игре голкипера «Спартака» Александра Максименко.
— Прошедший сезон был лучшим в карьере Максименко. Мы с ним об этом говорили. Так что он заслужил попасть в эту десятку лучших футболстов РПЛ.
— Но вы удивились, что в 10 лучших игроков сезона попал Максименко, а не Сафонов?
— Мне кажется, они оба заслужили быть в этой десятке, — сказал Кафанов «РБ Спорт».
В прошлом сезоне РПЛ Максименко был основным вратарем «Спартака». Он провел 24 матча в чемпионате России, в десяти из которых сыграл «на ноль». В остальных встречах он пропустил 22 мяча.
Источник: РБ Спорт
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