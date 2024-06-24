Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:09

Кафанов назвал прошлый сезон лучшим в карьере Максименко

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов в интервью «РБ Спорт» поделился мнением об игре голкипера «Спартака» Александра Максименко.

— Прошедший сезон был лучшим в карьере Максименко. Мы с ним об этом говорили. Так что он заслужил попасть в эту десятку лучших футболстов РПЛ.

— Но вы удивились, что в 10 лучших игроков сезона попал Максименко, а не Сафонов?
— Мне кажется, они оба заслужили быть в этой десятке, — сказал Кафанов «РБ Спорт».

В прошлом сезоне РПЛ Максименко был основным вратарем «Спартака». Он провел 24 матча в чемпионате России, в десяти из которых сыграл «на ноль». В остальных встречах он пропустил 22 мяча.

Источник: РБ Спорт
Александр Максименко
ФК Спартак (Москва)
Виталий Кафанов
0
Читайте также
УЕФА усилит меры безопасности на Евро после инцидентов с Роналду и болельщиками
Вратарь Лорис Кариус и телеведущая Дилетта Леотта поженились
СК РФ сообщил о 19 погибших в результате терактов в Дагестане
Возвращение в Тарасовку, смерть легенды клуба и возможный трансфер нападающего за 40 млн евро. Что сейчас происходит в «Спартаке»
Водитель автобуса рассказал о вывозе людей из-под обстрелов ВСУ в Севастополе
СК сообщил об установлении личностей всех ликвидированных в Дагестане боевиков
Популярное видео
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Илич: «Мне не важно, как меня называют. Важно, как футболисты играют»
В прокуратуре Амстердама заявили об отсутствии новостей о возможном возвращении Промеса в Россию
Илич: «Выходил в город три-четыре раза. Я — трудоголик»
Глушаков о возможном возвращении Промеса: «Ему есть, что доказывать»
Илич о целях «Пари НН»: «Задача-минимум — завершить сезон выше зоны стыков»
Илич — об уходе Кучаева: «Финансовая сторона вопроса, вероятно, вынудила его покинуть клуб»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Илич: «Выходил в город три-четыре раза. Я — трудоголик»

В прокуратуре Амстердама заявили об отсутствии новостей о возможном возвращении Промеса в Россию
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.07 00:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
19.07 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
19.07 00:00
Динамо – Факел
 - : -
19.07 00:00
Локомотив – Акрон
 - : -
19.07 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
19.07 00:00
Пари НН – Рубин
 - : -
19.07 00:00
Оренбург – Спартак
 - : -
19.07 00:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости