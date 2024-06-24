Кафанов назвал прошлый сезон лучшим в карьере Максименко

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов в интервью «РБ Спорт» поделился мнением об игре голкипера «Спартака» Александра Максименко.

— Прошедший сезон был лучшим в карьере Максименко. Мы с ним об этом говорили. Так что он заслужил попасть в эту десятку лучших футболстов РПЛ.

— Но вы удивились, что в 10 лучших игроков сезона попал Максименко, а не Сафонов?

— Мне кажется, они оба заслужили быть в этой десятке, — сказал Кафанов «РБ Спорт».

В прошлом сезоне РПЛ Максименко был основным вратарем «Спартака». Он провел 24 матча в чемпионате России, в десяти из которых сыграл «на ноль». В остальных встречах он пропустил 22 мяча.