«Сочи» — «Локомотив». Видеообзор матча

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«Сочи» и «Локомотив» сыграли вничью в рамках 25-го тура Тинькофф РПЛ.

Встреча на «Стадионе Фишт» завершилась со счетом 2:2.

Голами в составе сочинской команды отметились Тимофей Маргасов и Родригау. За железнодорожников дубль оформил Вильсон Изидор.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор этой встречи: