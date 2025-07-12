Галактионов о трансферном бане: «Это был технический момент»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ситуацию с временно наложенным запретом на московский клуб в июне на регистрацию новых игроков.

19 июня стало известно, что ФИФА наложила трансферный бан на железнодорожников до зимы 2027 года. 30 июня запрет с «Локомотива» был снят.

«Что касается трансферного бана, то тревожно не было. Мы четко понимали, что это технический момент, который будет улажен в ближайшие дни», — сказал Галактионов.

В сезоне-2024/25 «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России.