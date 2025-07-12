Галактионов о переходе Комличенко: «Мы никого не уговаривали, мы договорились»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о переходе форварда Николая Комличенко.

— Станкович пытался перехватить Комличенко.

— Мы никого не уговаривали, мы договорились с Николаем и его представителями. Очень важно, когда люди соблюдают свои договоренности.