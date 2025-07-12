Галактионов: «Комличенко команда приняла хорошо. Бакаеву чуть сложнее встроиться»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о новичках команды.

«Довольным быть никогда нельзя. Мы постарались усилить нюансы. Приоритетную задачу не решили. Новички? Комличенко команда приняла хорошо. Мы получили хорошего игрока, дополнительную опцию. Он разноплановый игрок. Мы сделали шаг вперед. Бакаеву чуть сложнее. К нему другие требования по скорости и интенсивности, нужно проявлять себя», — рассказал Галактионов.